Михаил Кавелашвили – президент Грузии, легитимность которого не признает оппозиция, пятый президент и значительная часть общества, наградил членов национальной сборной по дзюдо и руководителей Федерации дзюдо орденами царицы Тамар, Чести и почетными медалями.

«Мы все ждали, что этот день настанет, и Грузия станет чемпионом мира и Европы в командных соревнованиях. Достигнутая победа – результат упорного труда, целенаправленной самоотдачи и сплоченности», — заявил Михаил Кавелашвили.

Он подчеркнул, что члены национальной сборной по дзюдо и руководители федерации дзюдо – всего 18 человек, были представлены к получению наград грузинским премьером Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.

Кроме того, сообщается, что по решению Ираклия Кобахидзе команда – чемпион мира по дзюдо будет награждена 1 миллионом лари.

Напомним, в Будапеште национальная сборная Грузии стала чемпионом мира по дзюдо в командном турнире, победив в финале Южную Корею со счетом 4:1.

Кроме командного золота, на чемпионате мира в столице Венгрии у Грузии еще четыре индивидуальные медали:

Этер Липартелиани (57 кг) – чемпионка мира,

Тато Григалашвили (81 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) – серебро,

Лука Маисурадзе (90 кг) – бронза.

В индивидуальном турнире не смог завоевать медаль двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури.