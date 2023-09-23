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Кавказские общественники выступили против нового школьного учебника истории

«С родной земли». Картина чеченского художника Султана Юшаева

Ряд общественных деятелей Северного Кавказа выступил с резкими протестами против нового школьного учебника по истории России. В нем утверждается, что основанием для сталинских депортаций народов были якобы «факты сотрудничества» карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар с оккупационными войсками гитлеровской Германии. Текст о репрессированных народах включен в учебнике в пункт «Пособники оккупантов», пишет Кавказ.Реалии.

Согласно тексту учебника, было принято «решение ликвидировать государственные образования этих народов внутри СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению (депортации) в восточные регионы страны. В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость по отношению к ним была восстановлена после 1953 года».

В публичных реакциях на текст учебника общественники подчеркивают его недостоверность и оскорбительный для народов, переживших репрессии, тон.

«Мы знаем настоящую историю и истинные, преступные мотивы депортации. Кто хочет заставить наших детей читать про свой народ оголтелую клевету? Вопросов много и мы вряд ли получим на все ответы, но мы примем все меры, чтобы этот учебник был запрещен!», – пишет Председатель Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов.

Ингушский тейп «Цори» направил председателю и депутатам Народного собрания Ингушетии обращение с требованием создать экспертную комиссию для оценки учебника и допустимости его использования в республике, а также «обратиться в государственные и надзорные органы для оценки разжигания национальной розни в данном учебнике и приостановления его распространения «до исправления допущенных неточностей», чтобы такого больше не было».

Руководитель ингушской правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов в комментарии «Фортанге» напомнил, что «депортация народов СССР была официально, на государственном уровне, осуждена». Также он отметил, что закон о реабилитации репрессированных народов подразумевает «реабилитацию культурную, историческую, территориальную и т.д. К сожалению, закон властями до сих пор не исполнен и, соответственно, справедливость не восстановлена».

Бывший мэр Магаса Беслан Цечоев опубликовал в инстаграме открытое обращение к одному из авторов учебника, помощнику президента и бывшему министру культуры России Владимиру Мединскому, в котором назвал текст о депортированных народах «оскорбительным и несправедливым» и призвал Мединского принести извинения.

  • Ранее сайт Кавказ.Реалии писал, что новый школьный учебник по истории России вызвал негодование у педагогов и историков. Помимо новых разделов о почти 25-летнем правлении Владимира Путина и причинах начала «специальной военной операции», как называют власти вторжение в Украину, в книге изменили целые главы. Одна из них – о войнах в Чечне. Теперь российских школьников учат, что за независимость Ичкерии сражались только радикальные исламисты и бандиты, за которыми стоял «коллективный Запад».
  • В Советском Союзе депортациям подверглись миллионы людей, однако тотальному выселению по этническому признаку подверглись 11 этносов: немцы, поляки, финны-ингерманландцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы, калмыки и корейцы.
  • Закон «О реабилитации репрессированных народов» был принят в последний год существования СССР – в 1991 году.

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