Кая Каллас: на данном этапе у Грузии нет пути в ЕС

Грузия – единственная страна-кандидат в ЕС, у которой зафиксирован регресс, притом значительный, на пути к членству в Евросоюзе, заявляет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По её словам, «на данном этапе у Грузии нет пути в ЕС, если только условия не изменятся кардинально».

Грузия «сейчас является лишь номинально страной-кандидатом», говорит Каллас — это также отражено в опубликованном сегодня докладе о расширении.

Между тем Каллас отметила, что в документе в целом положительные результаты показали четыре страны – Албания, Молдова, Черногория и Украина.

Для Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины, а также Турции перспективы названы «неоднозначными».

Перспективы для Грузии — «негативные».

Какую страну как оценивают:

Украина:

«Для Украины членство или вступление в Европейский союз может стать главным гарантом безопасности. Ни одна страна-кандидат ранее не проводила таких масштабных реформ во время войны. Это демонстрирует глубокую приверженность Украины членству».

Молдова:

«Проведённые в октябре выборы однозначно продемонстрировали «да» европейскому будущему, и страна продолжила реализацию ключевых реформ».

Сербия и Косово:

«В обеих странах наблюдался политический кризис, который затормозил прогресс».

Босния и Герцеговина:

«События в Республике Сербской подорвали прогресс на пути к членству в ЕС... Судебные реформы и назначение главного переговорщика остаются ключевыми условиями для прогресса».

Северная Македония:

«Страна пока не осуществила необходимые конституционные изменения».

Турция:

«Турция остаётся ключевым партнёром, с которым у нас есть общие интересы по ряду направлений, однако ухудшение демократических стандартов, независимости судебной системы и основных прав с 2018 года фактически заморозило процесс расширения».

Грузия:

«На данном этапе у Грузии нет пути к Европейскому союзу, если только условия не изменятся кардинально. Сейчас она является лишь номинально страной-кандидатом».