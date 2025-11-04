Кая Каллас: на данном этапе у Грузии нет пути в ЕС

Грузия – единственная страна-кандидат в ЕС, у которой зафиксирован регресс, притом значительный, на пути к членству в Евросоюзе, заявляет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По её словам, «на данном этапе у Грузии нет пути в ЕС, если только условия не изменятся кардинально».
Грузия «сейчас является лишь номинально страной-кандидатом», говорит Каллас — это также отражено в опубликованном сегодня докладе о расширении.
Между тем Каллас отметила, что в документе в целом положительные результаты показали четыре страны – Албания, Молдова, Черногория и Украина.
Для Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины, а также Турции перспективы названы «неоднозначными».
Перспективы для Грузии — «негативные».
Какую страну как оценивают:
Украина:
«Для Украины членство или вступление в Европейский союз может стать главным гарантом безопасности. Ни одна страна-кандидат ранее не проводила таких масштабных реформ во время войны. Это демонстрирует глубокую приверженность Украины членству».
Молдова:
«Проведённые в октябре выборы однозначно продемонстрировали «да» европейскому будущему, и страна продолжила реализацию ключевых реформ».
Сербия и Косово:
«В обеих странах наблюдался политический кризис, который затормозил прогресс».
Босния и Герцеговина:
«События в Республике Сербской подорвали прогресс на пути к членству в ЕС... Судебные реформы и назначение главного переговорщика остаются ключевыми условиями для прогресса».
Северная Македония:
«Страна пока не осуществила необходимые конституционные изменения».
Турция:
«Турция остаётся ключевым партнёром, с которым у нас есть общие интересы по ряду направлений, однако ухудшение демократических стандартов, независимости судебной системы и основных прав с 2018 года фактически заморозило процесс расширения».
Грузия:
«На данном этапе у Грузии нет пути к Европейскому союзу, если только условия не изменятся кардинально. Сейчас она является лишь номинально страной-кандидатом».
