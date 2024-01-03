Каждый второй указ Путина в 2023 году оказался секретным

Половина указов, которые в 2023 году подписал президент России Владимир Путин, оказались секретными. Подсчёты провела редакция «Медиазоны».

Издание посчитало, сколько из указов Путина не опубликовано на официальном портале правовой информации. В 2023 году доля таких документов составила 49,5 процента. Это наивысший показатель с начала публикации указов, причём рекорд устанавливается второй год подряд: в 2022 году доля секретных указов составила 45 процентов.

«Медиазона» отмечает, что секретные указы используются в том числе и для награждения военных и помилования осуждённых, которые были завербованы на войну из колоний и тюрем.

До вторжения в Украину наивысшее число секретных указов президентом России было выпущено в 2001 году, во время Второй чеченской войны. Тогда было скрыто 47 процентов таких документов.