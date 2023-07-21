Киев национализировал Sense Bank – бывший Альфа-банк Украина

Кабинет министров Украины принял решение о национализации Sense Bank – бывшего «Альфа-банк Украина». Номинальная цена активов составила одну гривну. Активы перенимает Государственный экспортно-импортный банк Украины. Клиентам гарантируется сохранность вкладов.

Sense Bank входил в структуру российского Альфа-Банка. Его акционерами были российские миллиардеры Петр Авен, Михаил Фридман и Андрей Косогов. «Альфа-банк Украина» был переименован в Sense Bank в марте 2022 года, вскоре после начала российского военного вторжения в Украину. Тогда же его основные владельцы были отстранены от управления банком.

Петр Авен и Михаил Фридман находятся под санкциями Евросоюза и Украины как предприниматели, близкие к российской власти. В мае 2022 года Украина заявила об аресте активов Фридмана на сумму $420 млн, которые хранились в украинском отделении Альфа-Банка.

Нацбанк Украины уточнил, что Sense Bank будет находиться под управлением государства до окончания военного положения в стране. После этого будет возможно передать его в частные руки.