Китай и Армения установили стратегическое партнёрство

Армения и Китай договорились об установлении стратегического партнёрства. Соответствующее совместное заявление приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.

Напомним, Грузия стала первой страной в регионе, с которой Китай установил стратегическое партнёрство в 2023 году. В апреле 2025 года аналогичный документ был подписан с Азербайджаном. Таким образом, на сегодня Китай является стратегическим партнёром всех трёх стран Южного Кавказа.

По данным пресс-службы правительства Армении, стороны заявили о намерении углублять сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах. В частности, Пашинян и Си подчеркнули важность развития контактов в области науки, образования, культуры, туризма, информации и метрологии.

Армянский премьер подтвердил стремление Еревана вступить в ШОС и договорился с китайским лидером о расширении взаимодействия в рамках организации. По словам Си Цзиньпина, Китай «безоговорочно поддерживает политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Армения», а также проект правительства Армении «Перекрёсток мира» и разблокирование региональных коммуникационных путей.

В совместном заявлении подчёркивается, что Армения подтверждает приверженность принципу «одного Китая»: Тайвань признаётся неотъемлемой частью территории КНР, а правительство Китая – единственным законным, представляющим весь Китай. Армянская сторона выступила против любых форм «независимости Тайваня» и поддержала усилия Пекина по национальному воссоединению.

Си Цзиньпин, со своей стороны, заявил о поддержке вступления как Армении, так и Азербайджана в ШОС. Китайский лидер в Тяньцзине провёл отдельные встречи с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече с Алиевым он отметил, что Китай поддерживает присоединение Азербайджана к организации и готов к тесному взаимодействию «для защиты общих интересов глобального Юга».

Сегодня же Никол Пашинян встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а также коротко переговорил с президентами Азербайджана и Турции.

Как сообщалось ранее, грузинскую делегацию не пригласили на мероприятия в Китае, в том числе на военный парад, запланированный 3 сентября в Пекине. Парад приурочен к 80-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне и соберёт лидеров 26 стран, включая Владимира Путина.