Китай стал одним из основных торговых партнёров Грузии – Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер принял участие в 8-й Международной выставке импорта в Китае. Как отметил Ираклий Кобахидзе, с момента своего основания мероприятие стало важной платформой для укрепления торговли, содействия партнерству и популяризации инновационных решений и способствует формированию более открытой и устойчивой глобальной экономики.

«Выставка продолжает демонстрировать приверженность Китая поощрению международного сотрудничества и совместного роста путем создания новых возможностей. Китай и Грузию связывает долгосрочное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и доверии. Установление стратегического партнерства открыло новую главу в наших отношениях. Вместе мы продвигаемся вперед к общим целям мира, стабильности и процветания. Грузия все больше укрепляет свою роль стратегического связующего звена между Европой и Азией. Наше сотрудничество продолжает приносить ощутимые результаты в сферах торговли, инфраструктуры и инвестиций, создавая новые возможности и усиливая нашу экономическую устойчивость», — заявил Кобахидзе.

Грузинский премьер отметил, что в последние годы наблюдается положительная динамика туристического потока из Китая: за первые три квартала 2025 года число визитов увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

«Грузия по-прежнему привержена продвижению своего туристического потенциала на китайском рынке и укреплению своих позиций в качестве привлекательного туристического направления».

Кобахидзе отметил «положительную динамику китайских инвестиций, которые продемонстрировали значительный рост в 2025 году», а также подчеркнул, что Китай стал одним из основных торговых партнёров Грузии.

«Только за первые девять месяцев 2025 года товарооборот достиг 1,6 миллиарда долларов, что представляет собой впечатляющий рост на 15%. Такой рост товарооборота отражает прочность наших двусторонних экономических отношений и указывает на ещё больший потенциал для расширения в ближайшие годы», - сказал Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе отправился в Шанхай вместе с делегацией, в состав которой вошли глава МИД Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, президент Национального банка Натия Турнава и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.

Летом 2023 года Грузия и Китай объявили об установлении стратегического партнёрства между странами, что вызвало критику со стороны западных партнёров Тбилиси.

С конца прошлого года Ираклий Кобахидзе пять раз встречался с послом Китая Чжоу Цянем.

Правящая партия «Грузинская мечта» делает ставку на углубление связей с главным глобальным соперником США – Китайской Народной Республикой – на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и Брюсселем, достигших исторического минимума, и обвинений в пророссийском курсе.