Китайские военные в ходе учений отрабатывают удары по Тайваню

Китай в ходе трехдневных военных учений отрабатывает точечные удары по предполагаемым целям на Тайване и прилегающей акватории. Об этом сообщил китайский государственный вещатель CCTV.

Учения продолжаются с субботы, 8 апреля. В Пекине их назвали «суровым предупреждением» властям самоуправляемой территории после визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США на минувшей неделе.

Народно-освободительная армия Китая отрабатывают операцию по окружению острова. В субботу руководство территории сообщило о более чем 70 китайских истребителях в небе вокруг Тайваня.

Тайбэй также заявил, что 45 китайских самолетов либо пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную разделительную черту, либо залетали в юго-западную часть опозновательной зоны ПВО Тайваня. Одновременно были замечены 9 китайских кораблей.

На этом фоне Соединенные Штаты призвали КНР проявлять сдержанность. Представитель Госдепартамента предупредил, что в Вашингтоне внимательно следят за действиями Пекина, и что у США достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности, а также для исполнения обязательств перед союзниками в области безопасности, пишет Би-би-си.

Ранее президент США Джо Байден не раз подчеркивал, что американская сторона вмешается, если КНР атакует Тайвань.