Кобахидзе анонсировал задержание организаторов и участников протеста

Грузинский премьер и председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «попытка свержения власти провалилась», а все участники этой акции будут строго наказаны. Об этом он сказал на брифинге в офисе партии, подводя итоги дня выборов – 4 октября.

«Каждый, кто участвовал в насилии, без исключения является исполнителем попытки свержения. Соответственно, этим людям стоит ожидать сюрпризов в ближайшие дни. По их поведению мы предполагали, что под арест может попасть более 30 бессовестных участников насилия – и, как видите, наш прогноз сбывается. Мы также всем говорили, что сейчас у нас гораздо больше возможностей для идентификации участников, чем даже несколько месяцев назад», – сказал Кобахидзе.

Официальной информации о задержанных на демонстрациях 4 октября пока нет.

«Многим исполнителям попытки свержения власти предстоит тяжёлое наказание по закону. Закон будет применён максимально строго», – подчеркнул Кобахидзе.

Премьер заявил, что протест организовали «иностранные спецслужбы». Он раскритиковал и тех политиков, которые осудили попытку захвата президентского дворца, в том числе пятого президента Саломе Зурабишвили, отметив, что они сделали это лишь после того, как попытка провалилась.