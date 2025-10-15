Грузинское правительство сообщает об отмене ранее запланированной встречи грузинского премьера Ираклия Кобахидзе с председателем ОБСЕ, главой МИД Финляндии Элиной Валтонен. Об этом говорится в письменном заявлении Администрации правительства.

«В связи со вчерашним участием в незаконном митинге и распространением ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии», — сказано в заявлении.

В правительстве не пояснили, почему акция на проспекте Руставели, которая проходит ежедневно с 28 ноября прошлого года, считается «незаконным митингом».

Элина Валтонен прибыла в Грузию 14 октября в рамках регионального турне. В этот же день она сначала встретилась с министром иностранных дел Макой Бочоришвили, которой выразила сожаление в связи с задержаниями политических оппонентов «Грузинской мечты» и активистов, а позже побывала на митинге в Тбилиси, на котором поговорила с участниками протестов. Валтонен также провела встречу с представителями гражданского общества.

Опубликовав видео с проспекта Руставели, Валтонен написала в соцсети X:

«Мирные демонстранты собрались у здания парламента в Тбилиси, чтобы выразить обеспокоенность репрессивным курсом своей страны. Они имеют полное право на демократию, свободу выражения мнений и основные права человека. Мы здесь, чтобы поддержать их».

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» подготовила очередные поправки, ограничивающие проведение уличных акций. Согласно новому законопроекту, нарушение установленных правил проведения митингов станет в том числе уголовно наказуемым и может повлечь до двух лет лишения свободы.

6 октября Ираклий Кобахидзе заявил, что протестующие, ежедневно перекрывающие проспект Руставели у парламента, «получат ответ» от властей. Так власти отреагировали на митинг оппозиции, часть участников которого 4 октября попыталась попасть на территорию президентского дворца.