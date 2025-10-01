Кобахидзе отправляется в Данию на саммит Европейского политического сообщества

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC), который пройдет 2 октября в Копенгагене. Это один из редких визитов главы правительства в страны ЕС после парламентских выборов 2024 года и его заявления о приостановке евроинтеграции страны.

По информации пресс-службы правительства, на седьмой конференции EPC лидеры европейских государств и представители международных институтов обсудят вопросы безопасности и стабильности на континенте. Саммит откроется пленарной сессией, а затем состоятся дискуссии в формате «круглого стола». Кобахидзе примет участие в обсуждении на тему «Экономическая безопасность – сокращение европейских зависимостей».

Ранее предстоящий визит прокомментировал сам Кобахидзе:

«Наши национальные интересы должны быть представлены везде. У меня будет возможность принять участие в панели в формате «круглого стола», где я расскажу о нашей стране, особенно об экономических вопросах, поскольку тематика панели напрямую связана с экономикой. Кроме того, мы обсудим общеполитические вопросы, роль Грузии в нашем регионе, а также её значение для Европы с точки зрения связности. Это основные посылы, которые мы донесём нашим европейским партнёрам».

В состав грузинской делегации также входят глава МИД Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.

В правительстве также сообщили, что Кобахидзе присоединится к инициативе Франции по созданию антинаркотической коалиции.