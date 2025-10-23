Кобахидзе: «Работа над запретом на перекрытие дорог продолжится»

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе связал действия полиции у парламента 22 октября со вступлением в силу нового закона, ограничивающего проведение акций.

«Впервые за примерно год эти радикалы не смогли перекрыть улицу – это значит, что новый закон начал действовать. Разумеется, нельзя расслабляться, и мы должны внимательно продолжить работу. В конечном итоге радикализм должен быть полностью устранён в нашей стране», – заявил глава правительства «Грузинской мечты».

22 октября участники акции у парламента попытались перекрыть проспект Руставели, однако из-за усиленных действий полиции это им не удалось. Были задержаны около 30 человек, одна из них – по уголовной статье: Тамар Лорткипанидзе обвинили в хулиганстве после того, как она взобралась на полицейскую машину.

Около 20:00 по местному времени несколько граждан вышли на проезжую часть: один лёг на дорогу, другой – писатель Ираклий Ломоури – сел на принесённый с собой стул, ещё один участник акции сел прямо на асфальт. Спустя несколько минут полиция начала задержания – новый закон предусматривает до 15 суток ареста за «незаконное перекрытие дороги» или сокрытие лица во время митинга.

За несколько дней после вступления закона в силу полиция в административном порядке задержала около 80 человек.

Действия властей и принятые инициативы «Грузинской мечты» критикуют как оппозиционные силы внутри страны, так и международные правозащитные организации и политики.