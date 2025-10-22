Полиция задержала демонстрантов на проспекте Руставели

На проспекте Руставели в Тбилиси полиция задержала нескольких участников мирной акции перед парламентом. Среди задержанных – врач Важа Гаприндашвили, который в 2019 году был задержан на разделительной линии и провёл в заключении в Цхинвали 48 дней.
Около 20:00 по местному времени несколько человек вышли на проезжую часть: писатель Ираклий Ломоури сел на принесённый им стул, ещё один человек уселся прямо на асфальт. Полицейские потребовали освободить движение. В этот момент одна из участниц акции взобралась на крышу полицейской машины, но позже спустилась.
После прибытия дополнительных нарядов начались задержания. Полиция выстроила кордоны вдоль тротуаров и больше не позволяла демонстрантам выходить на дорогу.
По данным МВД Грузии, в административном порядке задержаны около 20 человек. Кроме того, одна из участниц акции, которая взобралась на полицейскую машину и «оскорбила сотрудников полиции», задержана по статье 239 Уголовного кодекса Грузии – за хулиганство. Министерство призвало протестующих воздержаться от нарушения закона.
По сообщениям разных источников среди задержанных:
- Врач-травматолог Важа Гаприндашвили;
- Лика Басилая-Шавгулидзе, член правления Общественного вещателя Грузии;
- Журналист Васил Иванов-Чиковани;
- Активист Исако Девидзе, неоднократно задерживавшийся во время акций протеста;
Также, по словам демонстрантов, задержаны следующие граждане:
- Тамуна Гиоргадзе
- Лорена Берия
- Георгий Элиашвили
- Шако Багдошвили
- Тамар Лорткипанидзе
- Мария Талиашвили
- Екатерина Мониава
- Илья Глонти
- Гия Джваршейшвили
- Ираклий Каландадзе
- Нини Начкебия
- Нукри Какулия
- Ладо Джахуа
- Амиран Шарашидзе
- Лука Акобиа
- Ника Нозадзе
- Торнике Какаладзе
С момента вступления в силу новых законов 19 октября это первый случай задержаний прямо у здания парламента. Согласно последним изменениям, принятым партией «Грузинская мечта», за «незаконное перекрытие» дороги теперь предусмотрен административный арест до 15 суток, а за повторное нарушение – уголовная ответственность с возможным лишением свободы до одного года.
