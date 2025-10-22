Полиция задержала демонстрантов на проспекте Руставели

На проспекте Руставели в Тбилиси полиция задержала нескольких участников мирной акции перед парламентом. Среди задержанных – врач Важа Гаприндашвили, который в 2019 году был задержан на разделительной линии и провёл в заключении в Цхинвали 48 дней.

Около 20:00 по местному времени несколько человек вышли на проезжую часть: писатель Ираклий Ломоури сел на принесённый им стул, ещё один человек уселся прямо на асфальт. Полицейские потребовали освободить движение. В этот момент одна из участниц акции взобралась на крышу полицейской машины, но позже спустилась.

После прибытия дополнительных нарядов начались задержания. Полиция выстроила кордоны вдоль тротуаров и больше не позволяла демонстрантам выходить на дорогу.

По данным МВД Грузии, в административном порядке задержаны около 20 человек. Кроме того, одна из участниц акции, которая взобралась на полицейскую машину и «оскорбила сотрудников полиции», задержана по статье 239 Уголовного кодекса Грузии – за хулиганство. Министерство призвало протестующих воздержаться от нарушения закона.

По сообщениям разных источников среди задержанных:

Врач-травматолог Важа Гаприндашвили;

Лика Басилая-Шавгулидзе, член правления Общественного вещателя Грузии;

Журналист Васил Иванов-Чиковани;

Активист Исако Девидзе, неоднократно задерживавшийся во время акций протеста;

Также, по словам демонстрантов, задержаны следующие граждане:

Тамуна Гиоргадзе

Лорена Берия

Георгий Элиашвили

Шако Багдошвили

Тамар Лорткипанидзе

Мария Талиашвили

Екатерина Мониава

Илья Глонти

Гия Джваршейшвили

Ираклий Каландадзе

Нини Начкебия

Нукри Какулия

Ладо Джахуа

Амиран Шарашидзе

Лука Акобиа

Ника Нозадзе

Торнике Какаладзе

С момента вступления в силу новых законов 19 октября это первый случай задержаний прямо у здания парламента. Согласно последним изменениям, принятым партией «Грузинская мечта», за «незаконное перекрытие» дороги теперь предусмотрен административный арест до 15 суток, а за повторное нарушение – уголовная ответственность с возможным лишением свободы до одного года.