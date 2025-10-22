Accessibility links

Полиция задержала демонстрантов на проспекте Руставели

На проспекте Руставели в Тбилиси полиция задержала нескольких участников мирной акции перед парламентом. Среди задержанных – врач Важа Гаприндашвили, который в 2019 году был задержан на разделительной линии и провёл в заключении в Цхинвали 48 дней.

Около 20:00 по местному времени несколько человек вышли на проезжую часть: писатель Ираклий Ломоури сел на принесённый им стул, ещё один человек уселся прямо на асфальт. Полицейские потребовали освободить движение. В этот момент одна из участниц акции взобралась на крышу полицейской машины, но позже спустилась.

После прибытия дополнительных нарядов начались задержания. Полиция выстроила кордоны вдоль тротуаров и больше не позволяла демонстрантам выходить на дорогу.

По данным МВД Грузии, в административном порядке задержаны около 20 человек. Кроме того, одна из участниц акции, которая взобралась на полицейскую машину и «оскорбила сотрудников полиции», задержана по статье 239 Уголовного кодекса Грузии – за хулиганство. Министерство призвало протестующих воздержаться от нарушения закона.

По сообщениям разных источников среди задержанных:

  • Врач-травматолог Важа Гаприндашвили;
  • Лика Басилая-Шавгулидзе, член правления Общественного вещателя Грузии;
  • Журналист Васил Иванов-Чиковани;
  • Активист Исако Девидзе, неоднократно задерживавшийся во время акций протеста;

Также, по словам демонстрантов, задержаны следующие граждане:

  • Тамуна Гиоргадзе
  • Лорена Берия
  • Георгий Элиашвили
  • Шако Багдошвили
  • Тамар Лорткипанидзе
  • Мария Талиашвили
  • Екатерина Мониава
  • Илья Глонти
  • Гия Джваршейшвили
  • Ираклий Каландадзе
  • Нини Начкебия
  • Нукри Какулия
  • Ладо Джахуа
  • Амиран Шарашидзе
  • Лука Акобиа
  • Ника Нозадзе
  • Торнике Какаладзе

С момента вступления в силу новых законов 19 октября это первый случай задержаний прямо у здания парламента. Согласно последним изменениям, принятым партией «Грузинская мечта», за «незаконное перекрытие» дороги теперь предусмотрен административный арест до 15 суток, а за повторное нарушение – уголовная ответственность с возможным лишением свободы до одного года.

