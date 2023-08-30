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Команда Навального призвала ЕС наложить санкции на Рому Зверя

Лидер группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь)

Соратники Алексея Навального призвали власти Евросоюза включить в санкционные списки музыканта Романа Билыка (Рому Зверя). По их мнению, Билык поддерживает агрессию России против Украины. В то же время, как установили расследователи, Билыку принадлежит вилла на Канарских островах.

По сведениям команды Навального, дом на острове Тенерифе Билык приобрёл в 2019 году. Стоимость подобных домов на той же улице – около полумиллиона евро.

«Билык – известный артист. Он эти деньги не украл, а заработал. Претензии в другом: когда ты своим именем и авторитетом поддерживаешь войну, помогаешь на широкую аудиторию популяризовать это безумие, ты становишься соучастником преступлений этих злодеев», – сказал один из авторов расследования Руслан Шаведдинов.

22 августа в социальных сетях появилось видео с концерта Ромы Зверя в Донбассе. На нём он выступает перед военнослужащими подразделения «Каскад», которое участвует в войне против Украины.

При этом после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины группа «Звери», лидером которой является Билык, сделала заявление о том, что выступает против войны. Сам Роман Билык также осуждал российскую агрессию.

  • В июне текущего года был отменён концерт группы «Звери» в Санкт-Петербурге, запланированный на Дворцовой площади в рамках программы Петербургского международного экономического форума. С требованием запретить концерт выступил, в частности, депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин. Он обратился с заявлением в прокуратуру, указав, что «выступление на Дворцовой площади данной группы может быть охарактеризовано общественностью как оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и её населения».

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