Комитет по расследованию атаки на Капитолий заслушал первых свидетелей

Комитет Конгресса по расследованию атаки на Капитолий, произошедшей 6 января нынешнего года, провел свои первые слушания, сообщил «Голос Америки». В качестве свидетелей на слушаниях выступили четыре сотрудника полиции, противостоявших толпе сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа.

Один из участников слушаний, полицейский Акуилино Гонел, рассказал, что был избит нападавшими. «То, чему мы подверглись в тот день, напоминало поле сражения в средние века. Мы сражались – рука об руку и дюйм за дюймом – чтобы предотвратить вторжение в Капитолий бесчинствующей толпы, стремившейся подорвать наш демократический процесс» – сказал Гонел.

В состав комитета по расследованию событий 6 января входит девять человек. Комитет был создан после того, как сенатские республиканцы заблокировали создание независимой комиссии, призванной расследовать случившееся. Членов комитета назначила спикер Палаты представителей – демократ Нэнси Пелоси. Глава комитета – демократ Бенни Томпсон.

Открывая слушания, он пообещал, что работа комитета будет «определяться только фактами» и что в ней не будет места политиканству. Томпсон представил видеозапись нападения.

Республиканцы в большинстве своем высказались против создания комитета, заявляя, что оно является политически мотивированным. В защиту этой меры выступила Лиз Чейни – один из двух законодателей-республиканцев в составе комитета и резкий критик Трампа. Она призвала к проведению полномасштабного расследования.