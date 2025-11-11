На месте крушения военного грузового самолёта C-130 в Сигнагском муниципалитете Грузии продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили в Министерстве внутренних дел. На месте находятся главы МВД и Минобороны Грузии — Гела Геладзе и Ираклий Чиковани.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило, что обломки самолёта обнаружены. На борту находились 20 военнослужащих. Причина крушения будет установлена комиссией по расследованию авиационных происшествий.

Турецкий самолёт выполнял рейс из Азербайджана в Турцию и исчез с радаров вскоре после пересечения грузинской границы, не передав сигнал тревоги. Катастрофа произошла примерно в пяти километрах от государственной границы. Следствие в Грузии ведётся по части 4 статьи 275 Уголовного кодекса — «нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее гибель человека».

Турция направила в Грузию беспилотный летательный аппарат Akinci, который будет участвовать в обследовании места падения. Такой же дрон использовался в 2024 году при поиске вертолёта президента Ирана после катастрофы.

По данным Министерства национальной обороны Турции, в операции задействованы спасательные группы и эксперты, которым предстоит установить технические причины крушения.

Соболезнования грузинских властей

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразив соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих.

«В этот трудный момент Грузия полностью солидарна с турецким народом. Наши мысли — с погибшими, их семьями и всеми пострадавшими от этой трагедии», — написал Кобахидзе в социальной сети X. Эрдоган поблагодарил грузинского премьера за поддержку.

Соболезнования также выразил грузинский президент Михаил Кавелашвили: «Эта трагедия глубоко нас опечалила, и в эти тяжёлые минуты мы рядом с турецким народом».

Глава МИД Мака Бочоришвили сообщила, что в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом подтвердила «тесную координацию действий между двумя правительствами».

Министр обороны Ираклий Чиковани также провёл телефонный разговор с турецким коллегой, передав соболезнования от имени грузинского оборонного ведомства.