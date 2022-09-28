Латвия объявила режим ЧС на границе с Россией из-за мобилизации

Правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Россией из-за объявленной Москвой мобилизации. Он начнет действовать с 28 сентября и продлится три месяца, говорится на сайте правительства.

В сообщении говорится, что режим ЧС будет действовать в Алуксненском, Балвском и Лудзенском районах страны. Действие режима распространяется также на порты, аэропорты, пункты пересечения границы и железные дороги.

Власти Латвии закрывают пограничный переход Педедзе в целях сокращения потока россиян. Государственная пограничная служба страны получила предписание об усилении надзора за пересекающими границу гражданами России.

Ранее Латвия решила не выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим избежать мобилизации в армию, или пропускать их через границу в случае, если у них уже есть шенгенская виза. В МИДе страны это объяснили "соображениями безопасности".

МИД Польши тем временем вслед за Болгарией рекомендовал своим гражданам покинуть Россию и воздержаться от поездок в страну.