Лавров встретится с главами МИД самопровозглашенных республик

МИД России подтвердил подготовку встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел самопровозглашённых республик Абхазия и Южная Осетия — Олегом Барциц и Ахсаром Джиоевым.

16 сентября Джиоев сообщил югоосетинскому лидеру Алану Гаглоеву о своих планах встретиться с российским и абхазским коллегами 1 октября. Местом проведения встречи он назвал Сочи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информационному агентству ТАСС, что подготовка встречи ведётся.

В начале сентября в Москве с рабочим визитом находился Алан Гаглоев. Югоосетинский президент посещал Москву впервые после мая текущего года, когда он участвовал в торжествах, посвящённых Дню Победы и встретился с Владимиром Путиным.

Во время его майского визита председатель КГБ Олег Ширан отстранил от работы своего первого заместителя Александра Туаева – ближайшего друга Гаглоева. Это решение стоило Ширану должности: Гаглоев уволил его, что вызвало недовольство Москвы. В июле Россия прислала в Цхинвали нового председателя КГБ – ведомство возглавил Юрий Кадий.

В октябре 2024 года Лавров провел отдельные и совместные переговоры с главами МИД самопровозглашенных республик (абхазский МИД тогда возглавлял Сергей Шамба), а в июне текущего года встретился в Москве с новым главой абхазского ведомства Олегом Барциц.