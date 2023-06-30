Лавров: 300 украинских детей «были устроены в российские семьи»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что около 300 детей из детских домов, вывезенных с занятых Россией территорий Украины, были «устроены в российские семьи». Киев обвиняет Москву в незаконной депортации детей, Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по подозрению в этом преступлении.

По словам Лаврова, вывезенных детей не усыновили, а отдали под «временную, предварительную опеку».

«Такая форма была выбрана специально с учетом того, что могут объявиться родители, и конечно, эти родители будут иметь все возможности своих детей забрать, если они в этом заинтересованы», – заявил он.

Украинская сторона неоднократно призывала Россию предоставить списки детей с украинским гражданством, вывезенных после 24 февраля прошлого года с Украины в Россию или находящихся на оккупированных Россией территориях, чтобы иметь возможность начать поиск их родителей.

Всего, по утверждению министра, с начала войны в Россию въехали более 700 тысяч детей.

«Только 2 тысячи – это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые были эвакуированы вместе с персоналом, с воспитателями этих учреждений», – сказал Лавров.

Как ранее писали «Важные истории» со ссылкой на отчет о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год, российские власти могли передать под «предварительную опеку» 1184 ребенка из Украины. Это в три раза больше, чем публично заявляла уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.