Леван Васадзе сообщил о блокировке его банковских счетов из-за санкций

Грузинский бизнесмен Леван Васадзе заявил, что его счета и счета членов его семьи были заблокированы грузинскими банками, акции которых котируются на Лондонской бирже.

По словам Васадзе, TBC Bank заблокировал счета его самого, а также супруги, сына и сестры, тогда как Bank of Georgia потребовал закрыть все счета винного предприятия, принадлежащего его жене.

19 сентября Великобритания ввела санкции против Васадзе, обвинив его в поддержке России в войне против Украины и распространении дезинформационных нарративов. В официальном заявлении отмечается, что меры были приняты на фоне усиления российского влияния в Грузии. Санкции также коснулись бывшего генпрокурора страны Отара Парцхаладзе (Романова).

Сам Васадзе отверг обвинения британской стороны и заявил, что намерен обжаловать решение о введении санкций как в Лондоне, так и в Тбилиси.