Лидеры ЕС на саммите договорились о стабильной поддержке Украины

Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что продолжат оказывать стабильную военную поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Большинство государств-членов ЕС также входят в НАТО, и ожидается, что они будут искать способы предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности на предстоящем 11–12 июля саммите военного союза в Литве, отмечает Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Брюсселе прокомментировал недавний мятеж ЧВК «Вагнер» в России. Столтенберг отметил, что произошедшее говорит о разногласиях внутри российской системы. Вместе с там, по словам главы НАТО, случившееся является внутренним делом России.

Выступивший по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мятеж ЧВК говорит о «слабости» России. Это, по словам украинского лидера, поможет Киеву в его борьбе против жестокости Москвы

Зеленский призвал ЕС оказать дополнительную военную помощь Украине и предоставить членство в НАТО.

В отдельном заявлении участники встречи призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она немедленно и полностью вывела войска с территории Украины без предварительных условий.

В заявлении также отмечается, что страны ЕС продолжат международное и экономическое сотрудничество с КНР. В тексте заявления говорится об озабоченности европейских лидеров ростом напряженности в Тайваньском проливе и угрозами применения силы против Тайваня, а также проблемами с соблюдением прав человека в Китае.