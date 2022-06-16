Лидеры Франции, Германии и Италии в Украине. Они посетили Ирпень

Лидеры Германии, Италии и Франции приехали в Украину – впервые с начала российского вторжения в феврале.

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев утром в четверг. Они ехали на поезде – небо над Украиной закрыто из-за войны. Ранним утром в четверг были опубликованы фотографии канцлера Германии, президента Франции и премьера Италии в вагоне. Затем появилось и видео прибытия лидеров в столицу Украины.

В Киев приехал также президент Румынии Клаус Йоханнис. Он ехал отдельно от трёх лидеров.

После прибытия в Киев все четверо руководителей стран ЕС приехали в Ирпень – город по соседству со столицей Украины, в котором шли бои в феврале и марте. Многие здания были разрушены, погибли сотни мирных жителей.

Общаясь с журналистами в Ирпене, Макрон заявил о героизме украинцев, осудил действия российских войск и сказал, что с их стороны в городе, возможно, были совершены военные преступления, которые необходимо расследовать. Он также сказал, что Франция поддерживает Украину.

После поездки в Ирпень лидеры стран ЕС встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О визите официально не сообщалось заранее, однако о его возможности писали СМИ. Дата визита, по всей видимости, приурочена к завтрашнему заседанию Еврокомиссии, на котором будет обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Макрон по прибытии в Киев сказал, что главная цель визита – показать европейскую солидарность с Украиной. Канцлер Германии отметил, что речь идёт и о практических вопросах: "Помощь, которую мы организуем, – финансовая, гуманитарная, а также военная – будет продолжена. Мы будем продолжать её столько, сколько будет необходимо для борьбы Украины за свою независимость", – сказал он.

При этом представители украинских властей, включая президента Владимира Зеленского, в последнее время критиковали подход Франции и Германии к отношениям с Украиной и Россией и стремление к компромиссам, а также задержки с поставкой вооружений. Макрон накануне, выступая в Румынии, вновь сказал, что Украине "в какой-то момент" нужно будет вести переговоры с Россией.

Еврокомиссия, как ожидается, рекомендует предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако окончательное решение должны принять лидеры стран союза на саммите в конце следующей недели. Пока единства во мнениях нет.