Лукашенко «блудил долго» в поисках Путина в Пекине

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко.

В ходе встречи Путин заявил, что «никто, ни одна страна не сможет заменить России Беларусь». В свою очередь Лукашенко сказал, что никто не заменит Россию для Беларуси. Он поблагодарил Путина за приглашение в «его дом в Китае», отметив, что они «поблудили тут», пока нашли, где разместился Путин в Пекине. Лукашенко также поздравил Путина «с успешной встречей» с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

В ходе пребывания в Пекине Александр Лукашенко провел 2 сентября «ряд встреч закрытого характера», поговорил с представителями китайского бизнеса, а также с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, сообщила пресс-служба Лукашенко.