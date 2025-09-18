Лукашенко хочет, чтобы президентом Беларуси стал «крепкий мужик»

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, вновь заговорил о преемнике.

«Я уже об этом говорю постоянно. Чтобы вы привыкали к мысли. Не потому, что я великий, а потому, что я долго у власти», - постарался объяснить это Лукашенко.

«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся», — цитирует Лукашенко belta.by.

По его словам, он хочет, чтобы президентом Беларуси стал «крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха». «Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина - это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту «горячую сковородку» сегодня бросать», - отметил Лукашенко.

В ноябре 2024 года Лукашенко утверждал, что женщина не может быть президентом Беларуси, потому что это «тяжелейшая работа, а не церемониальная должность». По словам Лукашенко, «не дай бог женщину изберут», потому что на этой должности «надо вникать во все» и президент является главнокомандующим, «в отличие от президента США».

«Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой», —заявил тогда Лукашенко.

Как пишет «Фонтанка», в социальных сетях уже появились сгенерированные искуственным интеллектом образы возможного нового президента Беларуси.