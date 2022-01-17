Лукашенко объявил о совместных с Россией учениях у границ с Украиной

В феврале у западных и южных границ Беларуси - то есть у границ с Польшей и Украиной - пройдут оперативные совместные учения вооружённых сил России и Беларуси. Об этом объявил в понедельник Александр Лукашенко. Он также заявил, что Украина наращивает силы у белорусской границы.

Проведение учений было одобрено Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным ещё в декабре. В понедельник был одобрен их оперативный замысел. По словам Лукашенко, которые приводит агентство БелТА, учения должны быть "солидными", а их целью должна стать "отработка определённого замысла", как он выразился, в противостоянии с силами Запада ("Прибалтика и Польша") и "юга" (Украина).

Точная дата начала учений ещё не определена. О них объявлено на фоне наращивания российской вооружённой группировки у границ с Украиной, из-за которого звучат опасения масштабного российского вторжения в эту страну. "Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", -сказал Лукашенко.

Учения будут называться "Союзная решимость-2022".

По данным разведок западных стран, у границ с Украиной сосредоточено около 100 тысяч российских военных. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков концентрацию войск не отрицает, но заявляет, что речь не идёт о подготовке к вторжению.

Ряд СМИ публиковали рассуждения экспертов о том, как могло бы выглядеть возможное вторжение в Украину, в том числе анализировалась и возможность удара с территории Беларуси. В конце прошлого года Украина усилила охрану своей границы с Беларусью - на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.