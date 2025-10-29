Лукашенко пригласил экс-спикера парламента Грузии «обсудить многие вопросы»

Александр Лукашенко обменялся любезностями с экс-спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

После своего выступления белорусский авторитарный лидер приветствовал присутствующих и отдельно поблагодарил Бурджанадзе за то, что она «внимательно слушала». Грузинский политик, в свою очередь, отметила ораторские способности Лукашенко, а также подчеркнула, что «рада здесь быть и была бы рада с вами увидеться».

«Приезжайте, когда будет свободнее, мы обсудим многие вопросы», – ответил Лукашенко.

Как сообщают белорусские СМИ, в работе конференции принимают участие делегации более 40 государств и семи международных организаций.

Лукашенко во время выступления отметил несостоятельность площадки Мюнхенской конференции по безопасности. Его слушали главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто.

«Где еще открыто и честно обсуждать фундаментальные вопросы безопасности на нашем общем континенте? В Мюнхене? Возможно. Но там хотят видеть и слышать только тех, кто прошел через «идеологическое сито». Была бы их воля, и американцев бы не пустили. Вдруг те снова скажут правду про «европейский сад»: об утраченных ценностях, иждивенчестве, лицемерии, цензуре и двойных стандартах», – цитирует Лукашенко «Белта».

Конференция проходит в Минске 28–29 октября.