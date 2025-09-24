Мака Бочоришвили встретилась в Нью-Йорке с главой МИД Франции

В Нью-Йорке, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, глава грузинского МИДа Мака Бочоришвили встретилась с Жан-Ноэлем Баро – министром Европы и иностранных дел Франции – страны, активно критикующей политику правительства «Грузинской мечты».

В пресс-службе французского внешнеполитического ведомства подробности встречи не раскрыли. В грузинском МИДе сообщили, что «стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами».

«Особое внимание было уделено значению политического диалога и необходимости активной коммуникации для преодоления общих вызовов. Министры рассмотрели процесс евроинтеграции Грузии, выразили надежду, что отношения с Европейским союзом вернутся к привычной повестке дня. Подчёркнута важность поддержки этого процесса со стороны Франции», – говорится в сообщении грузинского МИДа.

Также отмечается, что «обсуждались вопросы безопасности в регионе и оккупация территорий Грузии Российской Федерацией».

«Мака Бочоришвили поблагодарила французского коллегу за активную поддержку Грузии в международных форматах. На встрече были рассмотрены и перспективы сотрудничества двух стран в различных сферах», – сказано в сообщении.

В Нью-Йорке Мака Бочоришвили, сопровождающая президента Михаила Кавелашвили, также провела встречи с главами внешнеполитических ведомств

Болгарии (Георг Георгиев),

Греции (Йоргос Герапетритис),

Словакии (Юрай Бланар),

Венгрии (Петер Сийярто),

Сербии (Марко Джурич),

Хорватии (Гордан Грлич-Радман),

ОАЭ (Абдалла ибн Заид Аль Нахайян),

Вьетнама (и.о. министра иностранных дел Ле Хоай Чунг).

Президент Кавелашвили, чью легитимность не признают оппозиция и часть общества, сообщил, что также провёл короткие беседы с коллегами. Согласно опубликованным фотографиям, он пообщался, в частности, с лидерами Азербайджана и Швейцарии.