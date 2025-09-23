Маку Бочоришвили не пригласили на встречу глав МИД стран Черноморского региона

Глава грузинского МИДа Мака Бочоришвили не получила приглашения на встречу министров иностранных дел стран Черноморского бассейна, организованную ЕС. Об этом сообщил европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк со ссылкой на источники.

Встреча, запланированная на 20 октября 2025 года в Люксембурге, пройдет с участием министров иностранных дел стран ЕС, а также представителей Центральной Азии и государств Черноморского региона.

По данным Йозвяка, грузинский министр не была приглашена – страну представит только посол. Причиной он называет решение ЕС ограничить контакты с высокопоставленными чиновниками Грузии в ответ на антидемократические и антизападные шаги правительства «Грузинской мечты».

Радио Свобода связалось с пресс-службой МИД Грузии, чтобы узнать, планирует ли посол Грузии в ЕС Вахтанг Махароблишвили присутствовать на встрече. Информация будет обновлена в случае получения ответа.

Помимо ограничения контактов с грузинскими чиновниками, Европейская комиссия рассматривает возможность приостановки безвизового режима с Грузией из-за «серьёзного отката в области демократии». Чтобы избежать такого развития событий, комиссия направила Тбилиси список рекомендаций и установила срок их выполнения до конца августа.

Правительство «Грузинской мечты» представило свой отчет в Брюссель 31 августа – в последний день установленного срока. В 55-страничном документе власти утверждают, что демонстрируют «твёрдую приверженность евроинтеграции». Однако источник Радио Свобода в Брюсселе, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что предоставленные ответы «необоснованны» и не способны снять обеспокоенность ЕС.