Макрон и Шольц призвали провести новые выборы в Косове

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече глав европейских стран в Кишинёве призвали правительство Косова срочно провести новые муниципальные выборы. Предыдущие выборы были бойкотированы этническими сербами, живущими в частично признанной республике. Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил, что он не против этого предложения.

Предложение касается перевыборов в северной части Косова, где этнические сербы составляют большинство населения. После прошедших в апреле муниципальных выборов там проходят массовые протесты. Местные жители пытаются блокировать проход в муниципальные здания недавно избранных должностных лиц. По информации агентства Associated Press, в ходе беспорядков были подожжены несколько автомобилей. Полиция применяла слезоточивый газ.

Президент Сербии Александр Вучич в заявлении, переданном в эфире государственного телеканала РТС, отметил, что привёл армию «в состояние повышенной готовности» и распорядился срочно перебросить сербские войска к границе с Косовом.

По информации издания Politico, премьер-министр Косова Курти заявил, что готов к организации новых муниципальных выборов. Он также призвал Белград приложить все усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта и обеспечить безопасность будущих выборов. Ответственность за беспорядки Курти возлагает на Сербию.

Президент Сербии Александр Вучич, со своей стороны, 29 мая обратился к нации и возложил ответственность за беспорядки лично на Курти и на НАТО, которое, по мнению Вучича, манипулирует правительством Косова.