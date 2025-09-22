Макрон объявил о признании Францией Палестинского государства

Президент Франции Эммануэль Макрон 22 сентября заявил об официальном признании Палестинского государства. Заявление было сделано на организованном Францией и Саудовской Аравией саммите, посвящённом разрешению ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств - Израиля и Палестины. Саммит проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

О том, что Макрон объявит о признании Палестинского государства, было известно заранее. Макрон заявил об своём намерении ещё несколько месяцев назад. С трибуны ООН он повторил, что это решение, по его мнению, должно открыть путь к миру.



Накануне о признании Палестинского государства заявили Австралия, Канада и Португалия, а также Великобритания - хотя власти страны объявили о своём намерении это сделать существенно позже, чем Макрон. О признании независимости Палестины также заявляют Мальта, Андорра, Бельгия, Люксембург и Сан-Марино.

Власти Израиля резко критикуют эти решения, называя их вознаграждением за нападение на Израиль в октябре 2023 года, с которого началась нынешняя война в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что будет бороться против признания палестинской государственности на всех международных уровнях.

Соединённые Штаты также выступают против признания Палестинского государства в данный момент. В Вашингтоне считают, что вопросы государственного устройства палестинских территорий должны быть решены на израильско-палестинских переговорах. Германия и Италия также не поддержали призывы признать Палестинское государство.

Согласно резолюциям ООН, на территории бывшей под британским мандатом Палестины должно было быть создано два государства - еврейское (Израиль) и арабское. Израиль провозгласил независимость в 1948 году, арабское государство (Палестина), однако, тогда не было создано. После 1967 года Израиль взял под контроль территории Западного берега Иордана и сектора Газа. Впоследствии была создана Палестинская национальная администрация, она, однако, конторлирует только часть Западного берега. Власть в секторе Газа с 2007 года находится в руках воюющей с Израилем группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС.

