«Манчестер сити» впервые выиграл в финале Лиги чемпионов УЕФА

Английский футбольный клуб «Манчестер сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале, состоявшемся в Стамбуле, англичане обыграли миланский «Интер» со счетом 1:0. Гол на 68-й минуте забил Родриго Эрнандес.

«Манчестер сити» сыграл в финале Лиги чемпионов второй раз. В 2021 году он проиграл «Челси» со счетом 0:1.

«Манчестер сити» стал 10-й командой, которой удалось сделать требл («золотой хет-трик»). Это победа в национальном первенстве, национальном кубке и в главном континентальном турнире Европы. Ранее в этом сезоне клуб выиграл Английскую премьер-лигу и Кубок Англии.

Тренер «Манчестер сити» испанец Хосеп Гвардиола стал первым тренером, выигравшим требл с двумя командами. Первой в сезоне 2008-2009 годов была «Барселона»

«Интер» выигрывал Лигу чемпионов три раза – в 1964, 1965 и 2010 годах. До финала Лиги чемпионов команда доходила шесть раз.