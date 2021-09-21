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Марина Литвинович на митинге КПРФ: «Мы все в одной лодке»
Правозащитница Марина Литвинович выступила вечером 20 сентября в Москве на Пушкинской площади, где собрались на свой митинг представители КПРФ для обсуждения итогов трёхдневного голосования на парламентских выборах. Литвинович поздравила КПРФ с результатами выборов, заявив, что эта партия "обновилась и стала новой партией КПРФ, потому что благодаря умному голосованию она получила огромное число новых сторонников".
Марина Литвинович призвала партию КПРФ не обмануть ожидания новых сторонников: по её словам, от КПРФ теперь следует ждать конкретного плана действий по отмене результатов состоявшегося голосования."У нас с вами почти не осталось законных возможностей выступать"
"У нас с вами почти не осталось законных возможностей выступать", обратилась Литвинович к своим сторонникам. "Мы не можем собираться на митинги, мы не можем собираться и выходить на пикеты. Поэтому мы ждем от КПРФ плана отмены итогов выборов". Она также назвала электронное голосование "основным инструментом фальсификации"."Давайте вместе бороться за права политических заключенных"
Завершая своё выступление Марина Литвинович сказала: "Я пришла сюда, чтобы защитить голоса тех людей, которые должны были выиграть. В том числе Анастасии Брюхановой, которая должна была выиграть. В том числе моего друга Миши Лобанова, который отлично здесь выступил. В том числе Анастасии Удальцовой, моей старинной подруги, и ее мужа. В том числе Митрохина, который должен был выиграть. Друзья мои, мы все в одной лодке. И я очень хочу, чтобы партия КПРФ действовала и в интересах тех людей, которые за нее проголосовали по умному голосованию, потому что нельзя этих избирателей отринуть. Давайте вместе бороться за права политических заключенных. В том числе и тех, кого нельзя называть. Свободу Навальному!"
- Летом 2020 года Марина Литвинович, а также муниципальные депутаты Юлия Галямина, Илья Азар и политик Дмитрий Гудков выступили организаторами кампании «Нет!» против внесения поправок в Конституцию РФ. В их обращении в ЦИК говорится: «Единственная реальная цель „голосования“, которое будет длиться целую неделю с 25 июня по 1 июля, — придать легитимность незаконному обнулению президентских сроков Путина. В этой ситуации все, кого волнует будущее России, не должны оставаться в стороне».
- Сбор подписей проходил 15 июля 2020 года на Пушкинской площади. Московские власти не согласовали мероприятие, но люди всё равно собрались. Полиция задержала 147 человек, в том числе Марину Литвинович. Позже Люблинский суд Москвы оштрафовал правозащитницу на 150 тысяч рублей.
- 6 апреля 2021 года Литвинович была исключена из Общественной наблюдательной комиссии Москвы за разглашение в интервью на телеканале "Дождь" данных следствия, которое велось в отношении юриста ФБК Любови Соболь. Литвинович посетила Соболь в СИЗО на Петровке в декабре 2020 года. Тогда Соболь рассказала Литвинович, что у нее забрали защитную маску, обувь и в нарушение требований Уголовно-процессуального кодекса РФ устроили ей ночной допрос.
- В 2021 году была выдвинута партией "Яблоко" кандидатом в депутаты на выборах в Государственную думу.
Другие новости дня
Бибилов намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в интервью «15-му Региону» намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок.
«Скажу так, я не вижу никаких субъективных и объективных причин, которые бы мне не позволили баллотироваться на должность президента республики Южная Осетия», – ответил он на вопрос журналиста о планах переизбраться.
Ранее Бибилов говорил, что до конца этого года определится по поводу участия в президентских выборах.
Срок полномочий югоосетинского лидера истекает весной 2022 года. Отметим, что в Южной Осетии уже сформирован новый состав Центральной избирательной комиссии.
Тбилисскую телевышку подсветили в цвета флага Армении
Тбилисскую телевышку накануне подсветили в цвета флага Армении по случаю 30-й годовщины независимости соседней республики. Об этом сообщили в посольстве Армении в Грузии.
21 сентября 1991 года подавляющее большинство армян проголосовало на референдуме за выход Армении из состава СССР и создание независимой Республики Армения.
Власти Армении сегодня планируют проведение мероприятий на площади Республики в центре Еревана, заверяя, что они этим не оскорбят чувств семей тысяч военнослужащих, погибших в Карабахской войне менее года назад. Власти говорят, что мероприятия будут нацелены на увековечение памяти этих и других военнослужащих, которые отдали свои жизни за независимое армянское государство.
Оппозиция, между тем, критикует власти за то, что они планируют проведение «красочного шоу». Группа граждан заявила о намерении не допустить подобного «шоу» сегодня и с этой целью с субботы проводит акции протеста недалеко от центральной площади Еревана.
ЦИК подсчитал 100% протоколов. В Госдуму прошли пять партий
Рано утром во вторник Центральная избирательная комиссия России объявила, что обработала все 100 процентов бюллетеней, поданных избирателями на выборах в Государственную думу.
В результате по предварительным итогам, "Единая Россия" набрала 49,8 процентов голосов, КПРФ – почти 19 процентов, ЛДПР – чуть больше 7 с половиной процентов, "Справедливая Россия" – около семи с половиной процентов. В Думу впервые с 2003 года прошла ещё одна – пятая - партия "Новые люди", у которой 5,32 процента.
По одномандатным округам "Единая Россия" победила в 198, кандидаты от КПРФ стали лидерами в девяти округах, "Справедливая Россия" победила в восьми, ЛДПР — в двух. Также "Родина", Партия роста и "Гражданская платформа" одержали победу каждая в одном округе. Кроме того, в Думу проходят пятеро самовыдвиженцев.
Явка на выборах составила около 52 процентов.
Окончательные итоги парламентских выборов в России будут подведены в пятницу – 24 сентября.
Партия "Единая Россия" по итогам прошедших 17–19 сентября выборов в Госдуму сохранит конституционное большинство, получив не менее 300 мест в нижней палате российского парламента.
Во время голосования было зафиксировано довольно много нарушений, но больше всего подозрений у наблюдателей и оппозиции вызывает процедура дистанционного электронного голосования, примененная на выборах в Госдуму - впервые. Публикация его результатов в Москве откладывалась несколько раз, и в итоге они появились в открытом доступе лишь в середине дня в понедельник — позже, чем данные обычных участковых избирательных комиссий. В итоге из 15 московских одномандатных округов в восьми, где лидировали оппозиционные кандидаты, в том числе поддержанные "Умным голосованием", поменялись победители.
Представители ЦИК на пресс-конференции в понедельник заявили, что электронное голосование и подсчёт голосов прошли штатно, однако, в связи с большим числом проголосовавших в Москве, подведение итогов и их публикация заняли больше времени, чем предполагалось.
КПРФ отказалась признать результаты электронного голосования в Москве. Её лидер Геннадий Зюганов призвал всех сторонников партии "защищать результаты выборов, как подольские курсанты защищали Москву".
В Москве на Пушкинской площади прошла акция протеста против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму, в ней приняли участие несколько сотен человек.
За два дня в Абхазии от коронавируса скончались 4 человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 485 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 44 пациента. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 65 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 12, состояние 1 человека тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 65 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались три пациента: мужчина 1946 г.р. и две женщины 1961 и 1955 г.р.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 828 человек. Зарегистрировано 405 летальных случаев. Выздоровели 22 034 человека.
США, ЕС и Британия не признали выборы в Думу на территории Крыма
Страны ЕС, США и Великобритания не признают итоги и сам процесс голосования на выборах в Госдуму России на территории аннексированного Крыма. Об этом говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств ЕС, Британии и США. В них подчёркивается, что международное сообщество считает Крым суверенной территорией Украины.
В заявлении внешнеполитического ведомства ЕС также содержится осуждение участия в выборах жителей подконтрольных пророссийским сепаратистам районов Донецкой и Луганской областей Украины.
ЕС, США и Британия обращают внимание на сообщения о многочисленных нарушениях на выборах в Госдуму, а также на то, что они проводились в атмосфере усиливающегося давления российских властей на гражданское общество и журналистов. В заявлении Госдепартамента прямо говорится о законах об «иностранных агентах», экстремистских и «нежелательных» организациях как об ущемляющих права российских граждан, в том числе избирательные. В результате, как считают на Западе, возможности выбора для россиян были ограничены. Страны Запада также осудили власти России за отказ пригласить наблюдателей от ОБСЕ.
О непризнании выборов в Госдуму в целом в заявлениях не говорится. Ранее Европарламент призывал ЕС не признавать итоги голосования, если оно не будет честным и прозрачным.
В Крыму проходит уже не первое голосование на российских выборах после аннексии. Результаты голосования на выборах в Думу в 2016 году в Крыму также не были признаны Западом - на практике это означало, например, то, что избранные в Крыму депутаты Думы не могли включаться в российские делегации в международных парламентских ассамблеях.
- Согласно данным ЦИК после подсчета почти всех бюллетеней, в Думу проходят 5 партий, причем «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство. Сторонники КПРФ, а также оппозиционера Алексея Навального, обвиняют власти в фальсификации итогов голосования в Москве - результаты электронного голосования заметно отличаются от итогов голосования на традиционных участках и обеспечивают победу провластных кандидатов. Сама избирательная кампания прошла под знаком гонений на сторонников Навального, которым не давали ни баллотироваться, ни агитировать за поддержанных ими кандидатов.
В Кутаиси умерли от коронавируса новорожденные близнецы
В Кутаиси в местной клинике «Бомонд» скончались инфицированные коронавирусом близнецы, которые появились на свет месяц назад и с тех пор находились в отделении интенсивной терапии, сообщает «Новости-Грузия». Близнецы родились 19 августа на 28-й неделе беременности, у обоих был коронавирус и вызванная инфекцией пневмония.
«С рождения близнецы были подключены к аппарату. У них был дистресс-синдром, и в динамике состояние ухудшилось. Наши врачи круглосуточно боролись за их жизни и они не были обделены вниманием, несмотря на это, мы получили такой печальный результат», - сказала журналистам заведующая отделением интенсивной терапии для новорожденных Марина Бараташвили.
Мать близнецов скончалась от коронавируса 1 сентября. Женщине было 47 лет, в последние годы она пыталась забеременеть, однако когда это удалось, заразилась коронавирусом. Ее состояние после операции кесарева сечения сначала было стабильным, но затем резко ухудшилось. В тяжелом состоянии женщину перевезли из Кутаиси в тбилисскую клинику, однако врачи не смогли ее спасти.
С начала пандемии в Грузии скончались 13 беременных женщин, инфицированных коронавирусом. Грузинские эпидемиологи регулярно призывают беременных женщин пройти вакцинацию. Они напоминают, что риск заражения коронавирусом среди беременных на порядок выше.
Гендиректор одной из крупнейших гинекологических клиник Тбилиси, врач-гинеколог Давид Гагуа подчеркнул, что делать прививку имеющимся в Грузии препаратом Pfizer можно в любом триместре, для этого нет никаких противопоказаний. По его словам, также можно сделать прививку в период лактации, прерывание кормления грудью не требуется. Кроме того, вакцина не противопоказана для женщин, планирующих беременность.
В Абхазии на выборах в Госдуму РФ проголосовали более 14 тысяч человек
По предварительным данным, более 14 тысяч граждан России, проживающих в самопровозглашенной республике Абхазия, а также тех, кто находился на отдыхе в республике, проголосовали 19 сентября на выборах в Госдуму РФ, сообщили в российском посольстве.
В республике было организовано 9 избирательных участков: два участка в Сухуми и по одному в Гагре, в Пицунде, в Гудауте, в селе Бамбора, в Очамчири, в Ткварчели и в Гели.
Самая высокая явка избирателей была в Сухуми.
«По предварительным данным проголосовали более 14 тысяч человек, но мы еще анализируем поступающую информацию», – сообщил информагентству «Апсныпресс» представитель российского посольства.
В России и Украине одновременно проводятся крупные военные учения
Российские военные начали крупные маневры при участии сухопутных подразделений и Черноморского флота в Южном военном округе.
Одновременно на Украине, во Львовской области, стартовали совместные украинско-американские учения Rapid Trident-2021.
В российских учениях задействованы около 10 тысяч военнослужащих и порядка 800 единиц вооружения и техники. Они проводятся на полигонах в Ростовской области, Чечне, самопровозглашенной Южной Осетии и аннексированном Крыму. По данным пресс-службы Черноморского флота, около 20 кораблей и судов обеспечения вышли в море из пунктов базирования в Новороссийске и аннексированном Севастополе Маневры продлятся до 26 сентября.
Украинско-американские учения Rapid Trident-2021 будут проходить до 1 октября. По данным Министерства обороны Украины, в них примут участие около 6 тысяч человек. К военнослужащим из стран-организаторов присоединятся также представители Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Литвы, Молдавии и других. Всего привлечены контингенты из 15 стран.
Одновременно сообщается, что 22 сентября на всей территории Украины начнутся стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия - 2021». Как отметили в Генштабе Вооруженных сил страны, планируется перемещение большого количества военной техники и личного состава.
В Киеве, комментируя прошедшие ранее в сентябре крупные совместные учения России и Беларуси, заявляли, что они могут нести угрозы для безопасности всего региона. РБК Украина публикует в понедельник интервью с командующим Объединенных сил ВСУ Украины, генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Он, среди прочего, замечает, что российские власти могут в любое удобное для них время перейти к реальным боевым действиям на юге Украины. «В настоящее время признаков создания на полуострове (в Крыму) наступательных группировок войск не обнаружено. Однако, учитывая опыт учений, Россия достигла возможностей по оперативной переброске войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором», - приводит слова Наева РБК.
Российские власти всегда категорически отрицали обвинения в агрессии в отношении Украины, а присоединение Крыма называют восстановлением исторической справедливости. И в Москве, и в Минске, говоря о завершившихся совместных учениях «Запад-2021», подчеркивали, что они носят сугубо оборонительный характер. Президент России Владимир Путин назвал маневры логичными, упомянув в этой связи «наращивание НАТО своего присутствия вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ».
В Думу проходит Захар Прилепин – сторонник присоединения к РФ Абхазии и Южной Осетии
Писатель, участник войны на востоке Украины на стороне сепаратистов «ДНР» Захар Прилепин проходит в Госдуму РФ. Прилепин был в тройке лидеров в списке партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», набравшей, по информации ЦИК, 7,42% голосов.
Партия «За правду», которую возглавлял Прилепин, в июле прошлого года партия представила предвыборную программу. В ней было предложено провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
Новость вызвала бурную реакцию в абхазском обществе – в Сухуми предложение отвергли. А югоосетинский президент Анатолий Бибилов инициативу поддержал.
В феврале текущего года «За правду» объединилась с партией «Справедливая Россия» и движением «Патриоты России. Теперь партия называется «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (короткое название – «Справедливая Россия – За правду»).
В марте стало известно, что одним из пунктов политической программы объединенной партии станет расширение территории России. Писатель Николай Стариков заявил, что одна из ключевых идей программы – «расширение России через присоединение спорных территорий, например Абхазии».
- Захар Прилепин несколько лет числился в «ДНР» «майором». В последние месяцы внимание привлекла созданная им так называемая гвардия Захара Прилепина – для противодействия уличным акциям оппозиции; а также инициатива вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому.
- Среди членов и сторонников партии Прилепина – ряд известных лиц, таких как актеры Иван Охлобыстин и Стивен Сигал, публицист Николай Стариков, ряд участников боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.
«Единая Россия» сохраняет в Думе конституционное большинство
Партия "Единая Россия" по итогам прошедших 17–19 сентября выборов в Госдуму сохранит конституционное большинство.
После подсчёта более 99 процентов бюллетеней "ЕР" получает почти 50 процентов голосов по партийным спискам. Кроме того, 198 представителей партии, по данным ЦИК, лидируют по одномандатным округам. В совокупности это даёт примерно 315 из 450 мандатов в новой Госдуме. Это меньше, чем было у "Единой России" раньше, но больше, чем необходимые для конституционного большинства 300 мест.
На втором месте КПРФ – у неё около 19 процентов голосов по федеральным спискам, а представители партии лидируют в 9 одномандатных округах. КПРФ удалось выиграть выборы, по предварительным данным, в пяти регионах: Якутии, Хабаровском крае, Ульяновской области, Марий Эл и Ненецком автономном округе.
"Единая Россия" набрала уверенное большинство в аннексированном Крыму и Севастополе.
Явка на выборах, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, превысила 51 процент, что несколько больше, чем в 2016 году.
По одномандатным округам в Думу также проходят 8 кандидатов от "Справедливой России", два от ЛДПР, по одному от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", а также несколько самовыдвиженцев. Большая часть тех, кто проходит в Думу не от "ЕР", были поддержаны так называемым Умным голосованием сторонников Алексея Навального.
По партийным спискам в Думу, набирая более 7 процентов голосов, проходят также ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду". В Думе также появится пятая партия: "Новые люди" преодолевают 5-процентный барьер.
На выборах фиксировались многочисленные нарушения. Длительное отсутствие официальных данных об электронном голосовании в Москве вызвало критику независимых наблюдателей и оппозиции, которая подозревает власти в фальсификациях – без учёта электронного голосования в ряде округов лидировали кандидаты, поддержанные "Умным голосованием" Алексея Навального, с его же учётом они уступили провластным кандидатам. КПРФ, кандидаты которой пострадали в первую очередь, заявила о непризнании итогов электронного голосования в Москве.
По словам Памфиловой, нарушений на выборах стало "значительно меньше", а зафиксированные нарушения "сталкиваются с жёсткой реакцией". По её словам, по всей стране были признаны недействительными 25830 бюллетеней.
Ираклий Гарибашвили выступит на Генеральной Ассамблее ООН
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит с речью на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Гарибашвили сегодня отправится в США и пробудет там до 25 сентября, пишет агентство «Новости-Грузия».
Генассамблея ООН официально откроется 21 сентября. Премьер-министр Грузии будет присутствовать на мероприятии вместе с мировыми лидерами.
Во время визита в ООН запланированы двусторонние встречи премьер-министра Грузии на высоком уровне.
«Премьер-министр обратится к участникам генеральных дебатов с трибуны ООН 24 сентября. В своем выступании Ираклий Гарибашвили заострит внимание на вызовах, стоящих перед Грузией и международным сообществом и на важности совместных усилий в процессе их решения», – отмечает пресс-служба.
В состав грузинской делегации под руководством премьера входит вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр науки и образования Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Илия Дарчиашвили.
Очередная, 76-я сессия по счету Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 14 сентября. С 21 сентября по 27 сентября в ООН выступят лидеры государств-членов организации.
Российская шпажистка Арина Корнеева перешла в сборную Грузии
Федерация фехтования России одобрила переход шпажистки Арины Корнеевой в сборную Грузии. Решение принято на заседании бюро исполкома федерации. Сообщается, что Корнеева уже приняла грузинское гражданство.
Корнеевой 25 лет, она является мастером спорта. Спортсменка неоднократно принимала участие во всероссийских и международных соревнованиях.
Лучшим результатом Корнеевой является серебро первенства Европы среди кадетов в командных соревнованиях, пишут российские СМИ.
1 сентября стало известно, что в сборную Грузии перешла российская фигуристка Анастасия Губанова. Губанова – серебряная медалистка челленджера «Золотой конек Загреба» сезона 2018/2019 и финала Гран-при среди юниоров сезона 2016/2017.
Российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против лаборатории Лугара
Сразу несколько российских СМИ подготовили новые статьи и сюжеты об исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. В материалах вновь говорится о якобы проводимых в Тбилиси экспериментах над смертоносными вирусами.
Старт дезинформационной кампании дало издание «Свободная пресса», 13 сентября опубликовавшее статью под заголовком «В тбилисском Центре Лугара намечается что-то жуткое: Ждет ли нас пандемия гепатита С?». При этом статья основывается на материалах, размещенных на различных порталах в 2020 году и уже ставших поводом для атак на лабораторию Лугара. В них, в частности, говорится об утечке данных о «новой секретной программе стоимостью $ 161 млн». В контексте программы по борьбе с гепатитом С утверждается, что «Грузия стала полигоном для испытания биологического оружия».
О том, что «лаборатория Лугара опасна для всего мира», своим зрителям 17 сентября в очередной раз рассказал РЕН ТВ. Телеканал опубликовал интервью с Джеффри Сильверманом, которого российские СМИ представляют в качестве бывшего советника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, живущего в грузинском селе Давитиани. Сильверман на протяжении нескольких лет активно сотрудничает с российскими СМИ и утверждает, что в Грузии проводят эксперименты над людьми, в том числе военными.
В тот же день, 17 сентября интервью с Сильверманом опубликовал российский Пятый канал. В комментарии говорится, что «очень много людей погибли от экспериментального лекарства» в Грузии.
18 сентября Сильверман появился уже в сюжете НТВ под названием «бывшие советские республики превращаются в полигоны для экспериментов Пентагона». По словам американца, «вся Грузия – это по сути одна большая лаборатория Пентагона».
Журналист НТВ побеседовал и с заместителем главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паатой Имнадзе. «Это такая дикая ложь. Дикая ложь», – сказал Имнадзе, комментируя сообщения СМИ и обвинения Джеффри Сильвермана.
Журналист НТВ удивился, когда Имнадзе пригласил его посетить тбилисскую лабораторию, чтобы увидеть все своими глазами. Ранее грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- 3 сентября 2020 года в МВД Грузии заявили о кибератаке на компьютерную систему Минздрава Грузии. Сообщается, что 1 сентября хакеры попытались заполучить документацию медицинского характера, в том числе из баз данных тбилисской лаборатории Лугара, а также информацию, связанную с пандемией коронавируса.
КПРФ отказалась признать результаты онлайн-голосования в Москве
В Москве у Пушкинской площади выставили железные ограждения и стоят автозаки. Это видно на записи, опубликованной в инстаграме.
Ранее КПРФ планировала провести 20 сентября в центре Москвы народное обсуждение итогов выборов в Госдуму. Лидер московского отделения КПРФ Валерий Рашкин написал в фейсбуке, что не согласен с результатами выборов в Госдуму в Москве, и призвал выходить на Пушкинскую площадь.
Рашкин также опубликовал копию уведомления о проведении митинга, поданного 6 сентября в правительство Москвы. Согласован ли митинг, в партии не знают. В Москве в связи с пандемией действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. В мэрии Москвы уже заявили, что массовые акции 20, 21 и 25 сентября не согласованы.
Среди всех 15 одномандатных округов по Москве опередить соперника из "Единой России" или кандидата от власти не удалось никому. До последнего в Нагатинском округе лидировала поддержанная "Умным голосованием" Анастасия Удальцова (КПРФ). Однако после подсчета всех бюллетеней и появления данных электронного голосования она в итоге уступила Светлане Разворотневой из "Единой России".
При этом без учёта электронного голосования в большинстве округов лидировали кандидаты, поддержанные "Умным голосованием" Алексея Навального, с его же учётом они, как и ожидалось, уступили провластным кандидатам.
Написал в твиттере коммунист, преподаватель МГУ Михаил Лобанов, который уступил кандидату от "Единой России", телеведущему Евгению Попову.
Ожидалось, что Центризбирком опубликует данные об электронном голосовании в Москве уже вечером в воскресенье, 19 сентября. Однако они так и не были опубликованы. Впоследствии около 2 млн голосов, которые, как утверждается, были поданы дистанционно, были просто добавлены в таблицы итогов выборов на сайте ЦИК. Отсутствие официальных данных об электронном голосовании в Москве вызвало критику независимых наблюдателей и оппозиции, которая подозревает власти в фальсификациях.
КПРФ отказалась признать результаты электронного голосования в Москве. Её лидер Геннадий Зюганов призвал всех сторонников партии "защищать результаты выборов, как подольские курсанты защищали Москву".
Ранее признанное в России "иностранным агентом" движение в защиту прав избирателей "Голос" сообщило, что количество электронных голосов, подданных за кандидатов в Москве, оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. По мнению правозащитников, результаты как минимум электронного голосования в Москве должны быть полностью отменены.
В Госдуму проходит пятая партия – «Новые люди». Что о ней известно
По итогам подсчёта голосов с 99 процентов участков очевидно, что по партийным спискам в новую Госдуму пройдут 5 партий. К бессменным 4-м политическим силам, представленным в парламенте с 2007 года, добавится партия "Новые люди". Она преодолела 5-процентный барьер, набрав около 5,35% голосов и заняв таким образом пятое место.
По предварительным оценкам, "Новые люди" смогут провести в Думу 13 депутатов, пишет Радио Свобода.
Партия Faberlic
При этом партия возникла только в прошлом году - и сразу начала агрессивную рекламную кампанию в СМИ и прежде всего в интернете. Неофициально её стали называть партией Faberlic, поскольку лидер и основатель партии Алексей Нечаев получил известность как основатель косметической компании Faberlic. Съезд партии посетил ряд известных медийных лиц. По итогам региональных выборов в прошлом году партия получила право участвовать в думских выборах без сбора подписей.
Политтехнологи Кремля
С самого начала существования партии аналитики писали о её связи с Кремлём. Сам Нечаев входил в руководство Общероссийского народного фронта. Партию консультировали близкие к Кремлю политтехнологи, в частности Евгений Минченко. Сама программа партии была ориентирована на городских жителей правоцентристских взглядов - то есть на потенциальных сторонников несистемной оппозиции. В частности, в ней содержится требование отменить наиболее репрессивные законы. При этом партия избегает критики Владимира Путина.
В декабре прошлого года сообщалось, что Кремль фактически взял партию "Новые люди" "под внешнее управление – с целью не допустить того, чтобы она на предстоящих выборах в Госдуму отобрала много голосов у "Единой России". "Проект Нечаева велено вернуть в ту электоральную нишу, которая изначально для него предполагалась, – образованный средний класс 18−30 лет", – утверждали "Открытые медиа". При этом возможность преодоления партией 5-процентного барьера стала одной из интриг кампании. Предвыборный опрос близкого к властям ВЦИОМ давал "Новым людям" хорошие шансы.
Помимо Нечаева, видное лицо партии - бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Предположительно благодаря её популярности партия успешнее, чем в других регионах, выступила на Дальнем Востоке. Актёр Сергей Жигунов занимает в партии пост советника её лидера по вопросам культуры.
Отношения с Навальным
Об Алексее Навальном лидер "Новых людей" высказывался так: "Плюсы Навального в том, что он хороший журналист, расследователь — от него много пользы. Но одна из ценностей нашей партии — уважение. Навальный зачем-то в нашу сторону просто обзывается". Сторонники Навального называют "Новых людей" кремлёвской партией и спойлером, они призывали не голосовать за эту партию по партийным спискам. В списках "Умного голосования" было несколько представителей "Новых людей" по одномандатным округам, ни один из них не победил.
Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни с 99,7% голосов
Действующий глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после обработки 100% протоколов набирает 99,7% голосов на выборах главы региона. Его оппоненты Халид Накаев от КПРФ и Иса Хаджимурадов от партии "Справедливая Россия – За правду" получили 0,12% и 0,15% голосов соответственно.
Кадыров выдвигался на выборы главы Чечни от партии "Единая Россия". В июне этого года президент России Владимир Путин рекомендовал ему вновь избраться руководителем республики.
Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику с 2007 года. За это время правозащитники из России, США и Евросоюза неоднократно отмечали катастрофическое положение дел с правами человека в регионе. Появлялись сообщения о внесудебных казнях на территории Чечни и преследованиях представителей ЛГБТ. Кадыров и его окружение эти обвинения в свой адрес отвергают.
20 июля 2020 года США внесли Кадырова в санкционный список за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
Где проиграла «Единая Россия»? Якутия, Коми, Хабаровск и другие
Партия "Единая Россия", согласно предварительным данным об итогах выборов в Госдуму, сохраняет в ней конституционное большинство, однако в пяти регионах она потерпела поражение.
В Ульяновской области, Якутии, республике Коми, Ненецком автономном округе и Хабаровском крае на первое место по партийным спискам вышла КПРФ. В Хабаровском крае у "Единой России" самые низкие результаты по стране - менее 25 процентов голосов.
Практически все эти регионы в последние годы сталкивались с противостоянием активно настроенных граждан и властей - в Хабаровском крае после ареста популярного губернатора Сергея Фургала, в Коми в связи со строительством мусорного полигона Шиес, в Ненецком округе из-за планов его слияния с Архангельской областью и так далее.
Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты от "Единой России" лидируют в 195 одномандатных округах из 225. В половине из оставшихся округов лидируют представители КПРФ. Из 30 лидеров голосования, не представляющих "Единую Россию", большинство - но не все - поддержаны "Умным голосованием" сторонников Алексея Навального.
Кандидаты от КПРФ побеждают в одномандатных округах, в частности, в республике Коми, в Марий Эл, в Якутии, Алтайском крае, Иркутской области, Омской области, Самарской области. "Справедливой России" -в Чувашии, Забайкальском крае, Новосибирской области, Челябинской. Все два округа в Ярославской области также за представителями "СРЗП". В Смоленской области победил представитель ЛДПР - единственный от своей партии. По одному из округов в Петербурге лидирует Оксана Дмитриева от Партии Роста.
В частности, в Коми победил эколог, местный депутат от КПРФ Олег Михайлов. Он регулярно выступал в региональном парламенте с критикой действий властей. Он один из противников строительства полигона для мусора на станции Шиес, который планировали открыть на границе Коми и Архангельской области. После начала строительства мусорного полигона он не раз требовал от парламента и экс-главы Коми Сергея Гапликова сделать заявления о недопустимости этого проекта - сообщает Север.Реалии.
По данным ЦИК на 11.45 мск, в большинстве округов Москвы по-прежнему лидировали поддержанные "Умным голосованием" кандидаты. Это самовыдвиженка Анастасия Брюханова, кандидаты от КПРФ Валерий Рашкин, Михаил Лобанов, Анастасия Удальцова, Денис Парфёнов, Сергей Обухов, Михаил Таранцов, а также Сергей Митрохин от "Яблока". Однако, как ожидается, по итогам электронного голосования всех или почти всех этих кандидатов опередят кандидаты, поддержанные властями.
Данные об электронном голосовании в Москве всё ещё не опубликованы - что вызывает у сторонников оппозиции и независимых наблюдателей подозрения в фальсификациях.
Бибилов на параде в Цхинвали: «Грузия сменила тактику»
В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня отмечают День республики. В Цхинвали прошел парад, на котором выступил югоосетинский президент Анатолий Бибилов. Он заявил, что «те силы, которые в августе 2008 года пытались превратить Южную Осетию в чистое поле, не успокоились».
«Грузия сменила тактику, взяв себе в союзники грубую ложь и оперируя инструментами самой нечистоплотной пропаганды», – заявил Бибилов.
Он добавил, что на международных площадках грузинские представители «тиражируют миф о том, что Россия якобы оккупирует Южную Осетию и Абхазию».
«Грузинские союзники издают абсурдные призывы к России отозвать признание и вывести войска с территорий Южной Осетии и Абхазии. Однако у лжи короткие ноги. Все больше людей в мире узнает о Южной Осетии и заявляет о поддержке нашей республики», – заявил Бибилов.
Он также добавил, что Южная Осетия «может рассчитывать только на братскую Россию».
«При всех условиях и в любых обстоятельствах именно Россия неизменно сохраняла верность фундаментальным принципам международного права, общечеловеческой морали и взятым на себя обязательствам гаранта мира. В Россию мы верим и свято будем хранить наш союз, развивать интеграцию и укреплять боевое содружество. Будем, не смотря, ни на что, строить наши отношения, как этого требуют интересы народы Южной Осетии и России», – сказал Бибилов.
СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Южная Осетия провозгласила свою независимость 29 мая 1992 года. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Южная Осетия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Южная Осетия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Южная Осетия признается пятью государствами-членами ООН и семью непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Южную Осетию, была переживающая гражданскую войну Сирийская Арабская Республика – в мае 2018 года.
Грузия не признает независимость Южной Осетии. В Конституции Грузии она именуется как «бывшая Юго-Осетинская автономная область», в ряде других документов — как «Цхинвальский регион». В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Южная Осетия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Южная Осетия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Москва и Цхинвали официально оформили соглашение о двойном гражданстве
Россия официально оформила соглашение о двойном гражданстве с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Как пишет агентство «Рес», документ подписали глава югоосетинского МИДа Дмитрий Медоев и российский посол в Цхинвали Марат Кулахметов.
Ранее проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и об упрощенном порядке получения гражданства России югоосетинскими гражданами одобрил президент России Владимир Путин.
Подписание соглашения приурочили к Дню Республики, который отмечают сегодня в Южной Осетии.
В Пермском университете произошла стрельба, 6 погибших
Студент открыл утром в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете. По официальным уточнённым данным Следственного комитета, погибли 6 человек, пострадали 28. Часть из них госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести. Ранее сообщалось о 8 погибших.
Около 11 утра нападавший в военной форме и с ружьём в руках открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. В телеграм-каналах распространяется видео людей, которые выпрыгивают из окон здания, чтобы спастись.
В соцсетях вуза появился призыв к тем, кто находится в здании, закрыться в помещениях.
Позже в пресс-центре МВД сообщили, что человек, устроивший стрельбу в Пермском университете, задержан. Эту информацию подтвердил Следственный комитет. Личность подозреваемого установлена, это студент вуза. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, уточнили в ведомстве. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о ликвидации "одного из нападавших", проверяется информация о возможных сообщниках. О гибели стрелявшего сообщили также телеграм-каналы. Впоследствии, однако, Baza и пермский сайт 59.ru сообщили, что нападавший жив, в тяжёлом состоянии он госпитализирован в реанимацию.
Издание 59.ru нашло "ВКонтакте" запись предположительно человека, совершившего нападение. Из неё следует, что его зовут Тимур Бекмансуров, 18 лет, и к нападению он долго готовился. В частности, он описывает процедуру получения разрешения на оружие. Власти подтвердили, что гладкоствольное оружие он приобрёл легально.
О том, что нападавшего зовут Тимур Бекмансуров, сообщал также депутат Госдумы Александр Хинштейн. Как пишет "Интерфакс", студент, устроивший стрельбу, учился на юридическом факультете на первом курсе.
Губернатор Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе в университете. Кроме того, в связи с трагедией 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах Пермского края.
11 мая нынешнего года в одной из школ Казани открыл стрельбу её бывший ученик Ильназ Галявиев. Были убиты 9 человек, среди них 7 детей. 19-летний нападавший находится в СИЗО.
17 октября 2018 года в Керчи в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, включая нападавшего. Это крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы.
В ряде российских школ и колледжей в последние годы были совершены ещё несколько нападений с использованием оружия – с меньшим числом жертв.
Тысячи людей эвакуированы на острове Пальма из-за извержения вулкана
На канарском острове Пальма, в Атлантическом океане, из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха эвакуированы около пяти тысяч жителей.
На снимках с воздуха видна сходящая со склонов лава. Повреждено несколько домов.
На остров прибыл глава правительства Испании Педро Санчес. По его словам, власти стремятся не допустить возникновения крупных пожаров. Помощь оказывают военные и гражданская гвардия.
"Людей просят быть предельно осторожными и держаться подальше от зоны извержения, чтобы избежать ненужного риска", - говорится в заявлении местного правительства. Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что зона ЧП покрыта лесами и считается малонаселенной. Всего на острове Пальма проживают около 80 тысяч человек.
О пострадавших не сообщается.
В последний раз Кумбре-Вьеха "просыпался" 50 лет назад, в 1971 году, а до этого – в 1949-м, отмечает "Би-би-си".
Нынешнее извержение началось в воскресенье, во второй половине дня. Эвакуация была объявлена обязательной для жителей четырёх населённых пунктов. Для них оборудованы временные убежища.
В Южной Осетии на выборах в Госдуму РФ проголосовали более 11 тысяч человек
Более 11 тысяч граждан Российской Федерации, проживающих в самопровозглашенной республике Южная Осетия, приняли участие в выборах депутатов Госдумы. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Цхинвали Сергей Алексеев.
«На данный момент больше половины протоколов согласовано, всего в республике проголосовали более 11 тыс. россиян. В последний день голосования была максимальная явка за три дня голосования», – сказал Алексеев.
Он отметил, что результаты выше, чем в ходе предыдущего голосования по поправкам в Конституцию РФ. Тогда в голосовании на территории Южной Осетии приняли участие 9143 россиянина.
Дипломат уточнил, что окончательные итоги голосования россиян в Южной Осетии будут известны в течение текущей недели.
Как сообщалось ранее, югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России. Большинство жителей Южной Осетии и Абхазии имеют российское гражданство.
COVID-19 в Грузии: 662 новых случая, 34 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 34 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8575.
За сутки в стране выявили 662 новых случая коронавируса. Накануне провели 12 503 теста: PCR-тестов – 5591, экспресс–тестов на антиген – 6912.
Выздоровели еще 3534 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 595 926, выздоровевших – 563 530.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,29%, за последние 14 дней составляет 7,14%, за неделю – 6,91%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 7720 человек, всего в Грузии использовано 1 655 040 вакцин.
Как в Эмиратах – в Батуми хотят построить «Пальмовый остров»
В Батуми хотят построить искусственный «Пальмовый остров», сообщил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в интервью телеканалу «Имеди».
Для строительства острова для начала проведут исследования – целесообразно ли это с экономической точки зрения. Власти надеются привлечь «несколько сотен миллионов долларов», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы уже договорились с конкретной инвестиционной группой, что в Батуми будет построен искусственный архипелаг. Предусмотрены довольно большие вложения. В этом году мы начнем углубленное исследование. Мы пригласим международных архитекторов, дизайнеров, строителей. Как только будет подтверждена экономическая целесообразность проекта, очень скоро начнется его строительство», – рассказал Рижвадзе.
«С одной стороны, это будет уникальный проект по своему значению, и мы сможем идти в ногу с мировым прогрессом и создать новую туристическую локацию на море и, конечно же, появятся новые экономические возможности и рабочие места», – отметил он.
Архипелаг «Пальмовые острова», состоящий из трех больших искусственных островов, имеющих форму пальмы, был создан в Объединенных Арабских Эмиратах, в эмирате Дубай, в начале 2000-х годов. Достопримечательность называют «восьмым чудом света». Архипелаг застроен роскошными гостиницами, виллами, аквапарками и пляжами.
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