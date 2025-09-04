Мдинарадзе представил заместителей, один из них — полицейский времен ЕНД

Утверждённый накануне руководителем Службы государственной безопасности (СГБ) Мамука Мдинарадзе назвал своих заместителей. Ими стали бывшие заместители министра юстиции Лаша Маградзе и Александр Маисурадзе, директор Департамента государственной безопасности СГБ Тамаз Борашвили и Леван Харабадзе. Внимание грузинских СМИ привлек последний – бывший государственный поверенный в Квемо Картли. Он занимал эту должность с 6 мая 2025 года. До этого он занимал пост государственного поверенного в Шида Картли (с 20 марта 2024 года).

До выдвижения на пост поверенного Харабадзе сначала занимал должность директора полиции Самцхе-Джавахети [в 2020–2021 годах], а затем – директора полиции Гурии [в 2021–2024 годах].

Согласно расследованию «ТВ Пирвели» от июля 2025 года, бывший сотрудник правоохранительных органов (при «Национальном движении») был допрошен 20 апреля 2015 года в качестве сотрудника полиции, участвовавшего в разгоне протестов 15 июня 2009 года. Согласно протоколу допроса, Харабадзе подтверждал, что находился на месте происшествия в качестве сотрудника полиции, но отрицал участие в разгоне протестов. В 2009 году он работал в отделении полиции тбилисского района Вере.

Участники разгона митинга 15 июня 2009 года сначала обратились в прокуратуру Грузии, а затем в Европейский суд по правам человека с требованием провести расследование и рассмотреть дело о применении к ним насилия.

Согласно односторонней декларации, представленной в Европейский суд по правам человека, правительство Грузии признало нарушение процедурной части статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (запрет пыток) из-за неэффективности расследования фактов ненадлежащего обращения в отношении Георгия Бекаури, Михаила Месхи, Георгия Читаришвили, Вахтанга Маисурадзе и Луки Цуладзе.

Также правительство признало:

Нарушение статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) в отношении Мераба Чикашвили, Михаила Месхи и Георгия Читаришвили;

Нарушение статьи 11 (свобода собраний и объединений) по отношению ко всем заявителям, поскольку они не смогли воспользоваться правом на мирное собрание.

В рамках представленной односторонней декларации правительство также взяло на себя обязательство:

Провести эффективное расследование фактов физических повреждений, причинённых заявителям 15 июня 2009 года;

Выплатить компенсацию пострадавшим.

«Леван Харабадзе достойно служил стране на всех своих должностях. Последней его должностью был пост губернатора региона Квемо Картли, до этого – региона Шида Картли. Он очень достойный человек. Что касается «нацев», «нацев» ищите у себя, в вашем телеканале… Возможно, он был руководителем полиции. В своё время в полицейской системе работало множество людей. Тогда в полиции служило 25 тысяч человек, и из них более 20 тысяч были достойными людьми», — так сегодня премьер Ираклий Кобахидзе прокомментировал назначение нового заместителя главы Службы государственной безопасности.

Что касается других заместителей, то у минимум одного из них также есть опыт работы в государственных органах во время нахождения у власти «Единого национального движения», в том числе в прокуратуре и Министерстве юстиции.