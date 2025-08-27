В Грузии заморожены банковские счета семи НПО

Заморожены банковские счета семи грузинских неправительственных организаций. Соответствующее ходатайство прокуратуры удовлетворил Тбилисский городской суд. В рамках расследования дела «о содействии саботажу и враждебной деятельности» эти организации обвиняются в финансировании акций, проходивших в конце 2024 года. Об этом сегодня, 27 августа, сообщили в прокуратуре.
Среди организаций, против которых задействованы ограничения:
- «Фонд гражданского общества»
- «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED)
- «Институт развития свободы информации» (IDFI)
- «Защитники демократии»
- «Грузинская демократическая инициатива» (GDI)
- «Сапари»
- «Центр социальной справедливости» (ранее EMC).
В чём их обвиняют?
Прокуратура утверждает, что они координировали финансирование участников прошлогодних протестных акций – «для насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов».
Прокуратура также пишет, что средства вышеупомянутых организаций были использованы для приобретения такого оборудования, как «противогазы, защитные очки, маски, респираторы, перцовые баллончики и другие средства, которые участники акции активно использовали в ходе столкновений с полицией».
НПО пока не отреагировали на заявление прокуратуры, хотя в целом связывают преследование со стороны «Грузинской мечты» с стремлением подавить критику в свой адрес.
