В Грузии заморожены банковские счета семи НПО

Заморожены банковские счета семи грузинских неправительственных организаций. Соответствующее ходатайство прокуратуры удовлетворил Тбилисский городской суд. В рамках расследования дела «о содействии саботажу и враждебной деятельности» эти организации обвиняются в финансировании акций, проходивших в конце 2024 года. Об этом сегодня, 27 августа, сообщили в прокуратуре.

Среди организаций, против которых задействованы ограничения:

  • «Фонд гражданского общества»
  • «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED)
  • «Институт развития свободы информации» (IDFI)
  • «Защитники демократии»
  • «Грузинская демократическая инициатива» (GDI)
  • «Сапари»
  • «Центр социальной справедливости» (ранее EMC).

В чём их обвиняют?

Прокуратура утверждает, что они координировали финансирование участников прошлогодних протестных акций – «для насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов».

Прокуратура также пишет, что средства вышеупомянутых организаций были использованы для приобретения такого оборудования, как «противогазы, защитные очки, маски, респираторы, перцовые баллончики и другие средства, которые участники акции активно использовали в ходе столкновений с полицией».

НПО пока не отреагировали на заявление прокуратуры, хотя в целом связывают преследование со стороны «Грузинской мечты» с стремлением подавить критику в свой адрес.

