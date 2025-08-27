Accessibility links

НПО подают иск против Антикоррупционного бюро, начавшего расследование против них

После критического заключения Комитета экспертов Совета Европы по грузинскому закону FARA организации гражданского общества планируют обжаловать в суде распоряжение главы Антикоррупционного бюро об инициировании расследования против них. С соответствующим иском они обратились в Тбилисский городской суд.

27 августа, с заявлением от имени ряда НПО выступил Георгий Бурджанадзе, юрист Фонда гражданского общества.

«Приказом от 31 мая 2025 года Ражден Купрашвили предоставил себе и Антикоррупционному бюро больше полномочий, чем указано в «Законе о регистрации иностранных агентов». Он может инициировать расследования, проверки и обращаться в суд с требованием об аресте организаций, которые, по его мнению, не должны быть зарегистрированы в соответствующем реестре. Такие полномочия не прописаны в Законе о регистрации иностранных агентов и приняты без формальной законодательной базы», — заявил Бурджанадзе.

Члены организаций считают, что данное обстоятельство приводит к «нарушению прав организаций, работающих в интересах грузинского народа», что их «права ограничиваются на основании норм, принятых с нарушением законодательства и Конституции».

По его словам, легитимность требований организаций полностью подтверждается юридическим заключением Комитета экспертов Совета Европы.

«Мы намерены использовать все имеющиеся в нашем распоряжении правовые рычаги, чтобы противостоять репрессивным законам и продолжить нашу деятельность на благо грузинского народа и государства», — сказал Бурджанадзе.

Заключение экспертов Совета Европы

26 августа 2025 года, было опубликовано заключение Комитета экспертов Совета Европы по спорному закону «О регистрации иностранных агентов», принятому парламентом Грузии 1 апреля 2025 года.

Этот закон «Грузинская мечта» приняла в качестве «аналога американского закона FARA» — несмотря на многочисленные контекстуальные разногласия и предостережения международных партнёров.

В заключении Совета говорится, что ряд положений закона не сформулирован надлежащим образом, когда речь идёт об ограничении основных прав и свобод. В нём также говорится, что предусмотренные законом меры не являются теми, которые можно считать необходимыми в демократическом обществе.

Совет экспертов приходит к следующему выводу:

  • Предусмотренные законом меры окажут весьма серьёзное влияние на право на свободу объединений и ряд других основных прав;
  • Закон запрещает НПО получать иностранную поддержку, даже если их цели соответствуют европейским стандартам;
  • Он требует от них раскрытия чрезмерного объёма персональных данных. Власти могут запрашивать неограниченное количество дополнительной информации, что создаёт неопределённость и давление;
  • Закон налагает на НПО обременительные обязательства по ведению учёта. Кроме того, предусмотренные им наказания чрезмерно суровы.
  • В совокупности эти меры не могут считаться необходимыми в демократическом обществе… Следовательно, было бы целесообразно отменить закон и воздержаться от любых мер по обеспечению соблюдения его положений.

