«Мечта» усиливает репрессии против грузинских граждан – американские политики об аресте счетов 7 НПО

Член верхней палаты Конгресса США, сенатор Джинн Шахин (демократ от Нью-Гэмпшира) отреагировала на заморозку банковских счетов семи грузинских НПО. В публикации в социальной сети X она отметила, что «оказание юридической помощи протестующим, задержанным правительством «Грузинской мечты», не является преступлением и также не может рассматриваться как «саботаж против государства».

Шахин также в очередной раз написала, что «поддерживает грузинский народ и представителей гражданского общества, которые пытаются сохранить демократию в Грузии».

Ранее пост, посвященный этой теме, опубликовал и член Палаты представителей США, конгрессмен Джо Уилсон:

«Антиамериканский режим Грузинской мечты усиливает репрессии против свободных грузинских граждан, пытающихся предотвратить полный захват страны коммунистическим Китаем. MEGOBARI необходим немедленно!»

27 августа Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заморозке банковских счетов семи грузинских неправительственных организаций. В рамках расследования дела «о содействии саботажу и враждебной деятельности» эти организации обвиняются в финансировании акций, проходивших в конце 2024 года.

Среди организаций, против которых задействованы ограничения:

«Фонд гражданского общества»

«Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED)

«Институт развития свободы информации» (IDFI)

«Защитники демократии»

«Грузинская демократическая инициатива» (GDI)

«Сапари»

«Центр социальной справедливости» (ранее EMC).

В прокуратуре утверждают, что средства вышеупомянутых организаций также были использованы для приобретения такого оборудования, как «противогазы, защитные очки, маски, респираторы, перцовые баллончики и другие средства, которые участники акции активно использовали в ходе столкновений с полицией».