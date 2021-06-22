Мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 28 июня посещение ресторанов и кафе в городе без прививки от коронавирусной инфекции нового типа, антител к ней или свежего ПЦР-теста, доказывающего отсутствие болезни у посетителя. Об этом он сообщил в своём блоге.

Сертификаты тестирования или вакцинации должны быть зарегистрированы в государственной базе, проверяться они будут по QR-коду. При этом бумажные справки обещано не принимать.

Аналогичные правила введены для концертов, спортивных мероприятий и танцплощадок уже с 22 июня. В случае невозможности обеспечить проверку кодов их обещано закрыть. Исключение будет сделано для массовых мероприятий с 500 зрителями и менее.

"Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей", – заявил Собянин. При этом не ясно, являются ли такие ограничения со стороны мэрии законными.