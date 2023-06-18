Мэр Петрозаводска отправится на войну против Украины в составе батальона «Ахмат»

55-летний мэр Петрозаводска Владимир Любарский объявил о намерении отправиться на войну против Украины в качестве «добровольца» батальона «Ахмат». Для этого он прошел подготовку в «Российском университете спецназа» в Гудермесе – она длилась шесть дней, сообщает Кавказ.Реалии.

Любарский заявил, что за счет одних мобилизованных не получится «решить все вопросы», поэтому он и отправится на фронт. Поездку одобрил глава Карелии Артур Парфенчиков – при этом мэр не покинет свой пост, а оставит его исполняющему обязанности. Как именно будет оформлено его отсутствие, пока не сообщается.

Известно, что Любарский проходил подготовку в Гудермесе с 12 по 17 июня. Он планирует вернуться в Петрозаводск для передачи дел заместителю, а затем снова отправиться в Чечню для обучения уже как «доброволец» «Ахмата». Когда именно это произойдет, неизвестно.

Владимир Любарский - майор полиции, он служил в органах правопорядка в общей сложности 14 лет. После этого на три года перешел в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, еще восемь лет служил в службе судебных приставов, после чего стал заместителем главы Карелии по внутренней политике. Должность мэра Петрозаводска он получил в 2021 году.