Международные НПО призвали ЕС «отреагировать на попытку властей Грузии устранить независимые организации»

Девять международных правозащитных организаций призывают Европейский союз и его государства-члены использовать все доступные дипломатические и правовые инструменты для оказания давления на правительство Грузии с целью прекращения преследования независимого гражданского общества и СМИ.

Искра Кирова, директор по адвокации по Европе и Центральной Азии в организации Human Rights Watch, отметила, что в совместном обращении к ЕС говорится о заморозке властями Грузии банковских счетов семи ведущих правозащитных и гражданских организаций, а также о вызове нескольких их руководителей на допрос «в рамках фиктивного уголовного расследования». Последняя эскалация связана с принятием ряда законодательных мер, «ограничивающих и маргинализирующих деятельность гражданского общества».

«ЕС и его государства-члены должны незамедлительно отреагировать на попытку правительства Грузии устранить независимые организации и СМИ в стране. Преследование этих групп нарушает обязательства Грузии по нескольким договорам о правах человека. Государства-члены ЕС должны проявить консенсус и оказать давление на правительство, чтобы оно изменило курс», – заявила Кирова.

«Human Rights Watch – одна из организаций, подписавших совместное обращение к ЕС, – подчёркивает, что за волной протестов «в ответ на масштабные фальсификации выборов в октябре 2024 года и решение правительства свернуть процесс вступления Грузии в ЕС и сопутствующие реформы последовали репрессии»:

«Помимо ограничительных законодательных изменений, правительственные репрессии включали чрезмерное применение силы полицией, произвольные задержания и судебное преследование протестующих, оппозиционных активистов и лидеров по надуманным уголовным и административным обвинениям».

Напомним, ранее были заморожены банковские счета семи грузинских неправительственных организаций. Соответствующее ходатайство прокуратуры удовлетворил Тбилисский городской суд. В рамках расследования дела «о содействии саботажу и враждебной деятельности» эти организации обвиняются в финансировании акций, проходивших в конце 2024 года. Прокуратура утверждает, что они координировали финансирование участников прошлогодних протестных акций – «для насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов».