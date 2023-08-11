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Microsoft прекратит продлевать лицензии российским компаниям

Американский разработчик программного обеспечения Microsoft прекратит после 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Об этом сообщает агентство TelecomDaily со ссылкой на письмо технической поддержки Microsoft Online Services одному из клиентов.

В сообщении говорится, что Microsoft не может принимать платежи на местный банковский счёт за услуги в России. Активные подписки будут действовать до конца оставшегося срока. Продлить их будет нельзя. Представитель Microsoft в разговоре с Forbes уточнил, что решение принято в соответствии с санкциями Евросоюза, США и Великобритании.

Microsoft приняла решение приостановить продажи на российском рынке в марте прошлого года из-за нападения России на Украину. При этом весной 2023 года российские представительства международных компаний, не попавшие под санкции, стали получать от корпорации предложения о продлении лицензии на софт. По мнению экспертов, так Microsoft пыталась сохранить присутствие на рынке.

Собеседники Forbes отмечают, что продуктами американского разработчика в России продолжают пользоваться до 90% корпоративных клиентов. По мнению специалистов, невозможность получать обновления снизит безопасность корпоративных сетей и сделает их более уязвимыми для хакеров.

"Бесшовно" перейти на софт российских разработчиков не получится. Пользователям придется привыкать к новым интерфейсам, перестраивать бизнес-процессы, а IT-специалистам – собирать новую параллельную инфраструктуру из российских решений, отмечает Forbes.

  • После нападения России на Украину в конце февраля 2022 года более тысячи организаций свернули свою деятельность на российском рынке, несколько сотен полностью покинули страну.

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