Основатель «Яндекса» Аркадий Волож осудил вторжение России в Украину

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож впервые публично осудил вторжение России в Украину. Он заявил, что считает его варварским и ужасается им. Бизнесмен заявил, что видит «долю своей ответственности» за действия в России.

59-летний Волож в июне 2022 года попал в санкционные списки Евросоюза. В официальном журнале ЕС он назван бизнесменом, который материально и финансово поддерживает правительство России и несёт ответственность за действия или политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

В публикации ЕС утверждается, что «Яндекс» ответственен за продвижение государственных СМИ в поисковой выдаче и удаление критики Кремля, в том числе касающейся российской агрессии.

В письме изданию «Медуза» о позиции по отношению к войне Волож заявил, что создатели «Яндекса» верили, что строят новую Россию: «открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику».

«Со временем стало понятно, что Россия не спешит становиться частью глобального мира. При этом давление на компанию росло», — отметил бизнесмен. По его словам, сейчас ему ясно, что в таких условиях «что-то можно было бы сделать иначе».

«В феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с Яндексом закончена», — сообщил Волож. По его словам, после этого он сосредоточился на поддержке российских инженеров, которые решили покинуть страну. «Они принесут огромную пользу тем странам, где останутся», — заявил миллиардер.

Волож сейчас живёт в Израиле. Сообщалось, что он планирует построить бизнес из международных сервисов «Яндекса», выделенных из основной компании или получивших у неё лицензию. Предполагается, что он получит это в случае раздела компании.