Михаил Кавелашвили направил письмо Дональду Трампу

Президент Грузии Михаил Кавелашвили, чью легитимность не признают оппозиция и часть общества, направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу.

В обращении, которое сегодня, 1 сентября, распространила пресс-служба Кавелашвили, речь идёт о «Глубинном государстве» («Deep State»), которое власти «Грузинской мечты» уже давно обвиняют в попытках втянуть Грузию в войну и ухудшить её отношения с Западом, в недостаточном внимании нынешней администрации США к Грузии, что вызывает «удивление грузинского общества», а также в необходимости восстановления стратегического партнёрства между странами.

Письмо начинается с того, что Кавелашвили выражает Трампу глубокое уважение и надежду на то, что его президентство «укрепит Соединённые Штаты и принесёт больше благополучия американскому народу, а также больше мира, спокойствия и благополучия всему миру».

Затем Михаил Кавелашвили пишет, что «как неоднократно публично заявляли лидеры грузинского правительства, перезагрузка отношений с Соединёнными Штатами и обновление стратегического партнёрства между двумя странами с чистого листа является одним из главных приоритетов внешней политики Грузии».

Кавелашвили напоминает американскому лидеру, что «упомянутое стратегическое партнёрство администрация президента Байдена отменила через несколько недель» после избрания Трампа президентом США, ещё до его инаугурации, «в рамках той несправедливой, грубой и агрессивной политики, которую она проводила в отношении многих суверенных государств».

Кавелашвили выражает сожаление по поводу того, что администрация Трампа «не проявляет должного внимания к Грузии, что, на фоне полной ценностной совпадения между правительствами, вызывает удивление грузинского общества».

«О тех вопросах, на которых сегодня сосредотачивает внимание ваша администрация, грузинская правящая команда говорила годами ранее. Однако, несмотря на идентичное мировоззрение, как бы удивительно это ни было, в отношении Грузии, к сожалению, вместо вашей администрации по-прежнему активно действует «Глубинное государство», которое через USAID, NED и другие подобные организации, используя традиционные грубые методы, пытается вновь привнести в Грузию дестабилизацию и нарушить мир. К счастью, в борьбе против «Глубинного государства» грузинский народ един как никогда, что наши сограждане многократно доказывали за последние четыре года», – говорится в письме Кавелашвили.

Грузинский политик также пишет Дональду Трампу, что за несколько месяцев президентства он установил тесные отношения со всеми соседними странами Грузии, успешно содействовал подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, активно сотрудничает с властями Турции и восстановил партнёрство даже с Владимиром Путиным, однако на этом фоне ничего не сказал о Грузии.

«Говорят, что за последние несколько месяцев вы изменили половину мира. Однако, естественно, каждый смотрит на события со своей стороны, и, учитывая, что в отношении нашей страны ваша администрация не проявляет логического внимания, пассивность с вашей стороны вызывает у грузинского народа сомнения и вопросы о том, насколько свободны и искренни действия вашей администрации в деле укрепления мира в регионе. Грузинское общество обеспокоено доминированием в Грузии ориентированного на войну и беспорядки «Глубинного государства», за чем ваша администрация, к сожалению, пассивно наблюдает», – говорится в письме Кавелашвили к Трампу.

Письмо завершается надеждой на то, что отношение его администрации к Грузии изменится: «Важно, чтобы в восприятии грузинского народа Соединённые Штаты ассоциировались не с «Глубинным государством», а с сильным американским президентом, не с постоянными попытками нарушить мир и дестабилизировать ситуацию, а с миром и стабильностью, не с гендерной и ЛГБТ-пропагандой, а с уважением к традиционным ценностям».

Сам Кавелашвили готов содействовать «реализации заявленной цели грузинского правительства – восстановлению стратегического партнёрства между Грузией и Соединёнными Штатами с чистого листа и по конкретному плану» и называет «необходимым условием» для достижения этой цели «установление справедливого и внимательного отношения администрации Трампа к грузинскому государству и грузинскому народу».