Михаил Кавелашвили назначил нового судью Конституционного суда

Михаил Кавелашвили – президент Грузии, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть общества, назначил Георгия Модебадзе девятым судьей Конституционного суда, сообщает пресс-служба администрации президента.

Георгий Модебадзе занимал должность заместителя министра образования с ноября 2024 года;

Ранее он был менеджером, руководителем секретариата и главным специалистом Тбилисского городского суда.

Конституционный суд Грузии состоит из 9 судей. Трое из них назначаются парламентом, трое – президентом и трое – Верховным судом. Один из трёх членов, назначенных президентом, Ирина Имерлишвили, ушла в отставку за 11 месяцев до окончания своего 10-летнего срока полномочий. Она занимала должность судьи с 12 сентября 2016 года.

Ирина Имерлишвили не поддержала импичмент президента Саломе Зурабишвили в 2024 году, как того требовала «Грузинская мечта». Позднее она поддержала позицию суда не принимать к рассмотрению иски, поданные Зурабишвили и оппозиционными партиями по выборам.

«Грузинская мечта» планирует в ближайшее время подать иск в Конституционный суд с требованием запретить «коллективному национальному движению» и связанным с ним лицам заниматься политической деятельностью.

Этот иск готовится на основании заключения следственной комиссии под руководством Теи Цулукиани в парламенте, где большинство занимает «Грузинская мечта».