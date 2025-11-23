Михаил Кавелашвили – президент Грузии, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть общества, помиловал 49 человек по случаю праздника Гиоргоба. Согласно информации, распространенной его администрацией, помилование коснулось 14 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, и 34 заключённых, а одному человеку была снята судимость.

«Использование эксклюзивных полномочий президента Грузии, предоставленных Конституцией, основано на принципе гуманизма и государственных интересах», — отмечено в сообщении пресс-службы администрации президента.

Кавелашвили уже помиловал 613 осуждённых в начале 2025 года. По данным на 31 января 2022 года, в Грузии всего было 9 389 заключённых. Порядок помилования был изменён в 2019 году пятым президентом Саломе Зурабишвили. Комиссия по помилованию была упразднена, после чего подготовку дел осуждённых для рассмотрения президентом осуществляет соответствующая служба администрации президента Грузии.

В Грузии 23 ноября отмечают день христианского покровителя страны – Святого Георгия. Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, запечатлен на государственном гербе страны. Георгий – с давних пор и по сей день является одним из самых распространенных в Грузии имен.