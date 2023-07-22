Михаил Саакашвили выразил солидарность с Алексеем Навальным

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил солидарность с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в колонии и которому грозит 20 лет лишения свободы по новому уголовному делу.

Я солидарен с Алексеем Навальным! Очень талантливый борец за свободу, против бесчеловечного российского режима, может быть приговорен к 20 годам. Алексей, вы - символ гораздо большего исторического значения, чем все ваши мучители вместе взятые - написал Саакашивли в твиттере. Он выразил уверенность в том, что режим Владимира Путина в России вскоре ожидает крах, а также отметил, что поддерживает решение Навального вернуться в 2021 году в Россию, где его ждал арест. «Мы не можем изменить наши страны, не будучи в них, даже если это значит огромные трудности в тюрьме». Саакашвили пожелал Навальному здоровья и сил.

Сам Михаил Саакашвили был осужден в Грузии к шести годам лишения свободы, сейчас он находится под стражей в частной клинике в Тбилиси, где проходит лечение. Саакашвили считает свое уголовное преследование политическим, обвиняя власти Грузии в исполнении заказа Владимира Путина. Он также утверждает, что, возможно, был отравлен - как и Навальный, который обвиняет в своем отравлении в 2020 году российские власти и спецслужбы.

В апреле нынешнего года Навальный обратился к властям в Грузии с призывом отпустить Саакашвили на лечение. «Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию – ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, – это было бы самое правильное», – говорится в тексте, который был опубликован в соцсетях Навального.

Алексей Навальный тогда отметил, что не знаком и никогда не встречался с Саакашвили, но «решил написать, как человек и христианин». Он также принес извинения за свои прежние антигрузинские высказывания, о которых нередко напоминали критики Навального, обвинявшие его в «имперстве».