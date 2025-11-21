Министерства внутренних дел Грузии и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан находящимся с визитом в Грузии министром внутренних дел Азербайджана Вилайятом Эйвазовым и министром внутренних дел Грузии Гелой (Гекой) Геладзе.

«Министры ещё раз подчеркнули существующее плодотворное сотрудничество и выразили готовность к дальнейшему укреплению связей», — говорится в распространённой МВД информации.

Вилайят Эйвазов также встретился с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе. По информации пресс-службы правительства, «на встрече было уделено внимание существующему плодотворному сотрудничеству между двумя странами и перспективам дальнейшего углубления стратегического партнёрства».

Министр внутренних дел Азербайджана находится в Грузии по приглашению Гелы Геладзе. Самолет с его делегацией прибыл в Грузию сегодня, 21 ноября, утром.