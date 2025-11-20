Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Как сообщает Администрация правительства, стороны обсудили «многолетние добрососедские отношения и стратегическое партнёрство между Грузией и Арменией».

«Благодарю вас за визит в Грузию, ваша личная поддержка для нас очень важна. Наши отношения динамично развиваются как в политическом, так и в экономическом плане, в разных сферах», — подчеркнул Кобахидзе.

Президент Армении при этом выразил благодарность за тёплый приём, говорится в сообщении Администрации правительства.

«Я приехал вчера и у меня такое впечатление, будто я здесь был всегда… Думаю, наши народы, как в Грузии, так и в Армении, оценят усилия правительств, направленные на укрепление суверенитета и независимости наших стран», — заявил Ваагн Хачатурян.

Президент Армении прибыл в Грузию 19 ноября, вместе с делегацией, в состав которой входят заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, министр экономики Геворг Папоян и его заместитель Арман Хожоян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Ашот Сумбатян, руководитель офиса президента Армении Хачатур Погосян и член Национального собрания Ширак Торосян.

Накануне в президентском дворце Орбелиани состоялась встреча президента Армении Ваагна Хачатуряна с Михаилом Кавелашвили. В ходе встречи обсуждались текущие политические события, а также «важность поддержания мира и стабильности в регионе в условиях стремительно меняющегося международного порядка», – сообщают в администрации Кавелашвили.

Напомним, несколько дней назад Грузию с официальным визитом посещал глава МИД Армении Арарат Мирзоян. С представителями грузинского правительства он обсудил вопросы «взаимосвязанности». Грузию посетила и министр юстиции Армении Србуи Галян.