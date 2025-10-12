Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев вечером в субботу обратился к Центробанку, выступив с утверждением, что тот меняет условия голосования по выбору символа для банкноты номиналом в 500 рублей и «закрывает платформы» для голосования, на которых жители Чечни, как утверждается, активно голосуют за один из вариантов — комплекс небоскрёбов «Грозный-Сити».

«Они видят всплеск голосов от жителей Чеченской Республики и наших друзей по всей стране, которых мы призвали помочь проголосовать за «Грозный-Сити», идёт бешеная динамика, мы отрываемся далеко вперед — и закрываются какие-то платформы», — утверждает министр, не уточняя, какие именно платформы закрываются. «Обращение к ЦБ: если вы не способны обеспечить объективность и справедливость, зачем вы вообще начали это голосование?» — заявил Дудаев.Видео с его обращением перепостил также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Согласно предварительным результатам голосования за символ на оборотной стороне купюры в 500 рублей, по состоянию на 21:00 мск 11 октября лидирует гора Эльбрус: её в качестве символа выбрали 1 049 069 человек. На втором месте — комплекс небоскребов «Грозный-Сити» (1 033 585 голосов), обратило внимание агентство РБК.

Онлайн-голосование началось 1 октября и должно завершиться 14 октября. На лицевой стороне купюры планируется отразить достопримечательности Пятигорска. На оборотной стороне банкноты будет размещён символ, выбранный из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Голосовать можно на четырёх платформах (ВКонтакте, Одноклассники, электронная почта и Госуслуги).

Рамзан Кадыров ранее призвал голосовать за «Грозный-Сити», а 10 октября объявил розыгрыш десяти iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити». В Сети также появились посты блогеров с большим числом подписчиков в поддержку достопримечательности столицы Чечни. В свою очередь, ряд комментаторов, в том числе сторонники националистических взглядов, ведут активную кампанию за Эльбрус, а некоторые провоенные блогеры сетуют на то, что сама идея голосования и то, как оно проходит, сеет раздоры в российском тылу.