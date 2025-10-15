Министр иностранных дел Финляндии побывала у разделительной линии

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, находящаяся с официальным визитом в Грузии, посетила разделительную линию. Как написала она в социальной сети X, «как действующий председатель ОБСЕ, решительно поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Грузии»:

«Сегодня я воочию убедилась в превосходной работе Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, которая заботится о местном населении и поддерживает стабильность. ОБСЕ и наш Специальный представитель Кристоф Шпети тесно сотрудничают в поддержке этой важной миссии… Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по соглашению 2008 года и отвести свои войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта».

Напомним, глава МИД Финляндии прибыла в Грузию 14 октября. Она встретилась со своей грузинской коллегой, а затем отправилась на акцию протеста на проспекте Руставели. Из-за этого грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отменил встречу с ней, запланированную на 15 октября.

В заявлении, опубликованном администрацией правительства, говорится, что «в связи со вчерашним участием в незаконном митинге и распространением ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии».

Спикер парламента от «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили заявил, что Элина Валтонен нарушила законодательство Грузии.

«Видите ли, за министром – площадь перед зданием парламента, где для мирного собрания без проблем могло бы разместиться в десять раз больше людей, чем те несколько десятков, включая самого финского министра, без перекрытия движения. Действия финского министра и председателя ОБСЕ являются нарушением законодательства Грузии. Это также нарушает статью 41 Венской конвенции, принятой в том же городе, где находится штаб-квартира ОБСЕ», — написал Шалва Папуашвили в соцсети X.

Между тем, побывав на проспекте Руставели, Элина Валтонен записала короткое видеообращение, в котором отмечает, что перед зданием парламента собираются граждане, обеспокоенные курсом развития страны.