Министр образования Грузии обсудит реформу образования в Китае

Министр образования Гиви Миканадзе направился в Пекин с рабочим визитом по приглашению своего китайского коллеги Хуа Цзиньпина и примет участие во Всемирной конференции по китайскому языку, сообщает Минобразования Грузии.

«(Гиви Миканадзе) выступит на пленарной сессии с докладом о концепции реформирования системы образования Грузии, внедренных нововведениях и мерах по преподаванию китайского языка в школах», - сообщают в ведомстве.

По информации, распространённой министерством, Гиви Миканадзе также посетит в Китае Нанкинский институт железнодорожного транспорта, Шэньчжэньскую профессионально-техническую школу и центральный офис компании Huawei, «где обсудит с представителями этих учреждений вопросы расширения сотрудничества в сферах образования, науки и инноваций».

Гиви Миканадзе отправился в Китай вместе со своим заместителем Звиадом Габисония и заместителем директора Национального научного фонда имени Шота Руставели Леваном Карумидзе.

В начале месяца в Китай (в Шанхай) с визитом отправлялся грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, вместе с пятью членами своего кабинета и президентом Национального банка.

Грузинское правительство укрепляет связи с Китаем на фоне ухудшения отношений с Западом. В 2023 году между двумя странами было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве.